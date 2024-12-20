癌症時鐘快轉17秒 肺癌蟬聯癌王

癌症時鐘再度快轉，癌症發生率持續上升，加上疫情期間民眾篩檢意願低，專家示警，疫情後恐迎來「癌症海嘯」。根據衛福部公布最新癌症登記報告，一一一年新發生癌症人數十三萬二九三人，較前一年增加八五三一人，癌症時鐘在停滯一年後快轉十七秒，平均每四分二秒就新增一名癌症患者。

衛福部昨公布「一一一年癌症登記報告」，十大癌症男女合計發生人數，依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、子宮體癌。與去年相比，肺癌連續二年第一，攝護腺癌前進一位，與口腔癌互換，去年第一次進榜的胰臟癌跌出榜外，子宮體癌進入前十名。

一一一年新發生癌症人數突破十三萬人，全癌症標準化發生率為每十萬人口三二三點三人，較一一○年增加十六點八人。

國健署統計，往年癌症發生人數比前一年增加四千到五千人。國健署長吳昭軍表示，一一○年受新冠肺炎疫情影響，民眾減少就醫、篩檢，之前就已預估，疫後一一一年癌症新發生人數一定增加。

國健署癌症防治組長林莉茹說，一一一年全癌症發生年齡中位數六十四歲，與一一○年相同，各主要癌症發生年齡中位數，除了肺癌、皮膚癌及子宮體癌提早一歲，其餘與一一○年相同。

癌症發生人數多集中於五十歲以上，占八成三，發生人數增加以六十至七十九歲較明顯。肺癌去年首次超越大腸癌，今年連續奪冠，共一萬七九八二人新發生個案。林莉茹說，女性肺癌發生率逐年攀升，今年達八五六五人，原因與女性自我健康意識較強，對肺癌檢查接受度較高有關。

台大癌醫分院院長楊志新也表示，國健署推動肺癌低劑量電腦斷層篩檢（ＬＤＣＴ），找出更多早期肺癌個案，罹癌人數近年必定上升，但晚期病人比率將相對下降。衛福部提供五癌篩檢，包括肺癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌、口腔癌，明年起部分篩檢資格放寬，預計元旦上路。