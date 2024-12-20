健康你我他／到哪都帶著牠 狗主人好幸福

經常有人問我，養狗狗的意義是什麼？我覺得是物質上我養著牠，精神上牠治癒著我，生活上不一定每天都很好，但每天都有這樣一隻小美好在等著我，這就夠了。

15年前，突然多個毛小孩要照顧，忙得不亦樂乎，隨時間增加愈來愈親近，形影不離，牠很乖順，不吠不鬧，比帶小孩更有耐心，心更柔軟了。

每天互相陪伴，出門散步，是牠最快樂的時光，到哪都帶著牠，生活中憑添不少樂趣。有幾天出國不在，家人說狗兒白天常望著大門外，晚上還把我的拖鞋咬到小屋裡，不停地嗅聞，頭緊靠著拖鞋，有點像一時找不到媽媽的孩子，讓我很感動。

平常出門回來，毛孩一看見我即奔跑過來，圍著我團團轉，忍不住把牠摟在懷裡，飼養寵物讓我體會動物的情感，有時比人類更深，值得珍惜。

作為主人，因為養了一隻狗，無論晴天還是雨天，在世界的哪個角落，都有一個小小的生命在家裡等著你，而擁有這樣一隻小毛孩兒，真是無比的幸運，我會好好珍惜牠，善待牠。

有狗兒陪伴，可幫助培養孩子的情商，讓孩子更尊重生命，更有愛心和責任心；孩子不再是寵愛的汲取者，而是寵愛的給予者。我們養狗的人是幸福的，被主人寵愛的狗狗更是幸幸福的，也是我們生活中最溫暖的陪伴。