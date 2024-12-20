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進補小心高鈉 血壓飆易猝死

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

冷氣團報到，氣溫驟降，容易出現腦中風、心肌梗塞、主動脈剝離等心血管傷害。許多人愛吃薑母鴨、羊肉爐等鍋物進補暖身，不過醫師提醒，湯和加工食品鈉含量高，應減少攝取，避免血壓劇烈波動，高風險族群要做好保暖，有服藥控制血壓的人，更要遵從醫囑服藥。  

天冷或溫差變化大，發生猝死風險高，台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文指出，如有胸悶、胸痛、喘、呼吸困難、心悸、頭暈、喘不過氣、盜汗或異常虛弱等症狀，要特別注意可能是心臟疾病警訊。  

三高族尤其是高血壓患者，應按醫囑吃藥；喜愛吃鍋物的人，鈉含量高，要減少攝取，避免血壓浮動得太厲害。  

林謂文說，中老年人、三高等心血管疾病患者，對溫度耐受性沒這麼好，溫度急降時，會刺激交感神經血管收縮，導致心跳變化、血壓上升，容易發生心血管意外，如腦中風、腦出血、心肌梗塞，甚至主動脈剝離等，高風險族群要做好保暖，如口罩、毛帽、耳罩、圍巾、高領毛衣等。  

林謂文提醒，晚上睡前要做好保暖，例如穿襪子睡覺，清晨起床時很冷，也不要突然離開被窩，建議可做暖身操，或喝溫開水等，慢慢起來以避免頭暈導致跌倒等狀況。

保暖 腦中風 風險

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