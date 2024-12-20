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拇指腕掌關節退化 手術後重新掌杓

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
劉國揚說明林女士左手拇指腕掌關節疼痛處。記者黃妙雲／攝影
劉國揚說明林女士左手拇指腕掌關節疼痛處。記者黃妙雲／攝影

62歲林女士是小吃店老闆娘，因長期掌杓工作，導致左手拇指腕掌關節嚴重退化，手指無力、疼痛不已，經吃藥注射、復健及戴護具等保守治療仍無法緩解症狀，因此兩年前接受「懸吊手術」治療，術後隔日出院，休息一周後，林女士才重新開始掌杓，繼續為老顧客烹煮好吃的料理。

中醫大附醫台北分院骨科主治醫師劉國揚表示，拇指腕掌關節位於拇指根部，即第一掌骨與腕骨交界的腕掌關節，由大多角骨與第一掌骨的基底構成，是一個鞍狀關節，允許拇指進行多方向運動，包括內收、外展、屈曲、伸展及旋轉，具備抓握和精細操作的能力，能完成拿取物品、使用工具等複雜手部功能。

拇指腕掌骨關節炎是中老年人常見的關節疾病，好發於50歲以上者，女性發生率高於男性。劉國揚指出，隨著年齡增長，若手部長時間進行抓握等動作，拇指基底關節的軟骨會逐漸磨損退化，嚴重會引發手部腫痛、僵硬，拇指功能下降60%，對日常生活造成影響。

常見拇指腕掌骨關節炎症狀，包括拇指根部疼痛，尤其在抓握或捏合動作時加重、關節僵硬及活動受限、關節腫脹或晚期變形，可能出現骨刺及畸形、手無力，難以完成轉瓶蓋、寫字或使用工具等日常活動。

劉國揚指出，林女士接受各項保守治療後症狀未見改善，病情惡化變嚴重，兩年前就醫診治，X光檢查顯示，林女士的左手拇脂腕掌關節有滑脫、韌帶鬆及骨刺等，建議可進行「懸吊手術」治療。手術後，不須復健，她很快就恢復工作、正常生活。

林女士說，手術後休息一周即重新掌杓，拇指腕掌關節運動自如，現在都很小心呵護雙手，不再以單手扣湯碗及菜餚上菜了，而會以托盤輔助端上餐點，也會適時休息。

復健 手術 關節炎

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