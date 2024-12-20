聽新聞
0:00 / 0:00

大林慈濟醫院 獲國家永續發展獎

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
2024年國家永續發展獎，大林慈濟醫院榮獲民間團體類獎，行政院長卓榮泰(左)頒贈獎座予大林慈濟醫院院長賴寧生。記者閻廣聖／攝影
2024年國家永續發展獎，大林慈濟醫院榮獲民間團體類獎，行政院長卓榮泰(左)頒贈獎座予大林慈濟醫院院長賴寧生。記者閻廣聖／攝影

「這是粗俗東西，不知醫師是否喜歡？」老婦人從帆布袋裡拿出一包水煮花生，羞澀地問著，這可是她清晨三點多至田裡挖掘、清洗、烹煮而成，誠意滿滿。以人本醫療為志業、營造友善醫療，嘉義大林慈濟醫院診間常上演著溫馨醫病互動情景，傳遞「真善美」，成為眾多醫院學習標竿。

2022年第45屆世界醫院大會（World Hospital Congress）」嘉義大林慈濟醫院榮獲「國際醫院聯盟卓越綠色醫院銅獎」，為全台首家獲獎的醫療院所。2023年亞太暨台灣永續行動獎中，獲頒「健康福祉金獎」。2024年國家永續發展獎中，在全國162個機關團體脫穎而出，榮獲民間團體類獎項。

嘉義大林慈濟醫院獲獎無數，院長賴寧生表示，多年來該院積極推動偏鄉醫療、醫院友善、永續環保、節能減碳，獲得海外獎項的一致肯定，長久以來秉持「做病人所需的醫療」原則，透過整合性醫療，提供醫學中心等級的服務品質，卻又能深入偏鄉，投入社區醫療，逐漸扭轉鄉親錯誤的醫學認知。

嘉義大林慈濟醫院開闢43線醫療專車路線，最北至彰化二水，最南開到台南六甲，賴寧生說，「這絕非越線、搶生意」，而是服務偏鄉孤老病患，子女在外工作，無人陪同就醫，在隨車慈濟志工協助下，就能安心就醫，平安返家。

在大型醫院中，嘉義大林慈濟醫院自費比率僅19%，每年還需額外補貼5、6000萬元慈善醫療費用，減輕貧苦患者經濟負擔。賴寧生說，「守護生命、守護健康、守護愛」是大林慈院建院核心價值，大林慈濟將「人本醫療」精神發揮至淋漓盡致。

在環保減碳上，嘉義大林被喻為《森林醫院》，外在植樹，內在茹素，鼓勵員工落實永續環保，2023年碳盤查總量1萬2229公噸，CO2當量年減6.6%。全院茹素，達64萬份餐點，換算每日減少1440公斤碳排量，成為醫界環保績優生。

嘉義 慈濟 義大

延伸閱讀

113年國家永續發展獎 苗縣府初試啼聲獲入選獎

中鋼獲行政院「113年國家永續發展獎」

金門國家公園保存傳統聚落 獲國家永續發展獎入選獎

高風險群罹帶狀疱疹更疼痛 新北、嘉義明年可望有條件補助疫苗

相關新聞

癌症時鐘快轉17秒 肺癌蟬聯癌王

癌症時鐘再度快轉，癌症發生率持續上升，加上疫情期間民眾篩檢意願低，專家示警，疫情後恐迎來「癌症海嘯」。根據衛福部公布最新...

攝護腺癌年輕化 3成診斷已晚期

根據一一一年癌症登記報告，攝護腺癌排名第五位，新增九○六二人，更是男性第三大癌症；女性子宮體癌再度擠回前十名。專家指出，...

「斷崖式冷凍」4原因易致猝死 醫示警高危3族群：不容忽視

近日受到冷空氣接二連三南下的影響，氣溫像溜滑梯般驟降，對心血管疾病患者的健康威脅甚鉅。黃軒醫師在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」提醒，民眾長時間暴露於斷崖式冷凍的環境，可能會引發低體溫併發症，甚至導致心律不整和心臟驟停。

檢修、洗車時 台鐵1天2撞 車頭毀

台鐵一列EMU三○○○型新自強號昨上午在潮州基地檢修時，因撞到止衝擋導致車頭受損；不料，同日下午，一列EMU九○○型區間...

流感進入流行期催打氣 新北增夜間、假日門診 疫苗免費

近期冷氣團來襲，增加流感、新冠等呼吸道病毒感染風險，疾管署預估流感最快下周進入流行期，春節達到高峰。新北市衛生局公布，1...

健康主題館／蔬食保護心血管 植化素可抗發炎

養生飲食當道，「蔬食」成為新飲食文化，但不吃肉沒關係嗎？內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，多吃黃豆製品，蛋白質補充就沒問題，這些是蔬食者的優質營養來源。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。