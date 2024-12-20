大林慈濟醫院 獲國家永續發展獎

「這是粗俗東西，不知醫師是否喜歡？」老婦人從帆布袋裡拿出一包水煮花生，羞澀地問著，這可是她清晨三點多至田裡挖掘、清洗、烹煮而成，誠意滿滿。以人本醫療為志業、營造友善醫療，嘉義大林慈濟醫院診間常上演著溫馨醫病互動情景，傳遞「真善美」，成為眾多醫院學習標竿。

2022年第45屆世界醫院大會（World Hospital Congress）」嘉義大林慈濟醫院榮獲「國際醫院聯盟卓越綠色醫院銅獎」，為全台首家獲獎的醫療院所。2023年亞太暨台灣永續行動獎中，獲頒「健康福祉金獎」。2024年國家永續發展獎中，在全國162個機關團體脫穎而出，榮獲民間團體類獎項。

嘉義大林慈濟醫院獲獎無數，院長賴寧生表示，多年來該院積極推動偏鄉醫療、醫院友善、永續環保、節能減碳，獲得海外獎項的一致肯定，長久以來秉持「做病人所需的醫療」原則，透過整合性醫療，提供醫學中心等級的服務品質，卻又能深入偏鄉，投入社區醫療，逐漸扭轉鄉親錯誤的醫學認知。

嘉義大林慈濟醫院開闢43線醫療專車路線，最北至彰化二水，最南開到台南六甲，賴寧生說，「這絕非越線、搶生意」，而是服務偏鄉孤老病患，子女在外工作，無人陪同就醫，在隨車慈濟志工協助下，就能安心就醫，平安返家。

在大型醫院中，嘉義大林慈濟醫院自費比率僅19%，每年還需額外補貼5、6000萬元慈善醫療費用，減輕貧苦患者經濟負擔。賴寧生說，「守護生命、守護健康、守護愛」是大林慈院建院核心價值，大林慈濟將「人本醫療」精神發揮至淋漓盡致。

在環保減碳上，嘉義大林被喻為《森林醫院》，外在植樹，內在茹素，鼓勵員工落實永續環保，2023年碳盤查總量1萬2229公噸，CO2當量年減6.6%。全院茹素，達64萬份餐點，換算每日減少1440公斤碳排量，成為醫界環保績優生。