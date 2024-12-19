「斷崖式冷凍」4原因易致猝死 醫示警高危3族群：不容忽視

近日受到冷空氣接二連三南下的影響，氣溫像溜滑梯般驟降，對心血管疾病患者的健康威脅甚鉅。黃軒醫師在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」提醒，民眾長時間暴露於斷崖式冷凍的環境，可能會引發低體溫併發症，甚至導致心律不整和心臟驟停。

黃軒醫師表示，「斷崖式冷凍天氣」特點是在極短的時間內，氣溫可能「急降10°C」，甚至更多，對人體適應能力構成嚴峻挑戰。這些降溫後的寒冷，可能持續數天至數週，加劇對人群健康的影響，包括外周血管收縮、血壓升高，以及增加血栓風險，進一步可能導致中風或心肌梗塞。

黃軒醫師接著提到，冷凍斷崖易發生猝死的4原因：第一是太冷了，在國外又冷又乾的季節，如果個人身體沒有做好保暖，房間也沒有持續保暖，冷空氣使身體內血栓形成風險增加，往頭腦、心臟塞住血管，就是中風或心肌梗塞；第二是冷熱溫差變化，溫差愈大，死亡率愈高；第三是容易群聚感染，冬季的呼吸道病毒，就透過大家的飛沫傳播；第四是延誤就醫，這樣斷崖式冷凍，許多人就硬撐在家裡，恐延誤疾病治療的黃金時間。

黃軒醫師文中也提醒容易猝死的5大慢性疾病，大部分是心血管疾病；其他非心血管疾病，如癌症，呼吸疾病、腸胃疾病、新陳代謝疾病，也會造成猝死。

文末，他提供4大防寒建議：第一是及時增添保暖措施，穿著多層衣物，保護身體核心部位，如頭部、頸部及四肢；第二是避免劇烈溫差，減少進出寒冷環境的頻率，確保室內溫度穩定，特別是在寒流來臨期間；第三是關注高危人群，特別是年長者、慢性病患者以及低收入家庭；第四是提高公共應急能力，政府應迅速發布天氣警報，設置臨時避寒中心，並教育公眾如何應對極端天氣。