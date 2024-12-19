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全台近650萬人散光 專家示警：不矯正恐極大影響生活

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
中山醫學大學視光學系副教授蕭清仁（左1）表示，散光在臨床上若度數達50度以上就應矯正，但不建議民眾未經驗光師驗配，就自行購買隱形眼鏡，以免配戴後產生不適等問題。記者林則澄／攝影
中山醫學大學視光學系副教授蕭清仁（左1）表示，散光在臨床上若度數達50度以上就應矯正，但不建議民眾未經驗光師驗配，就自行購買隱形眼鏡，以免配戴後產生不適等問題。記者林則澄／攝影

視力好壞對日常生活影響甚鉅，衛福部統計，台灣近650萬人有散光問題，不過坊間不少人卻對矯正散光持消極態度。專家今天說，散光多為遺傳因素，臨床上若度數達50度以上就應矯正，但不建議民眾未經驗光師驗配，就自行購買隱形眼鏡，以免配戴後產生不適等問題。

台灣隱形眼鏡學會榮譽理事、馬偕紀念醫院眼科資深主治醫師鄭惠川說，散光多為遺傳因素，主要是光線入眼後無法聚焦，造成影像散亂，邊界會模糊不清或有光暈，且無論進視或散光，台灣人的盛行率以40歲前比率為高，6至11歲盛行率19.3%、18至24歲37.9%、18至24歲42.4%、25至39歲41.5%，散光是民眾普遍且常見的視力問題。

部分民眾對散光矯正態度消極，認為「散光習慣就好」、「散光不影響生活」、「只要加深近視度數就可以」，鄭惠川說，散光若未及時矯正，可能出現眩光、疊影模糊、眼睛痠累，甚至伴隨頭痛或肩頸痛等，或難以夜間駕駛，跌倒、道路碰撞死亡風險都增高。

鄭惠川提醒，長時間用眼族若不矯正散光，將對日常生活造成極大影響，學生可能閱讀率、理解能力變差導致成績下降；上班族可能執行任務速度慢、犯錯率增加導致工作效率低下；休閒運動族可能視覺異常，無法精準判斷位置與對物品成像的立體感下降，讓表現不如預期。

中山醫學大學視光學系系主任孫涵瑛說，民眾通常有20至50度的生理性散光，但不影響視覺，若散光度數超過50度以上，或已影響生活品質，才建議透過隱形眼鏡矯正。她提到，散光較少是後天因素，反而多與遺傳有關，若沒把眼睛保養到位，就會讓度數加深，甚至超過600度，此時就要求助醫師，判定是否是病理性因素導致的視覺退化，及早把握黃金時間治療。

中山醫學大學視光學系副教授蕭清仁提醒，台灣近650萬散光患者中，有70%至80%的度數低於150度，臨床上通常散光度數超過50度就應矯正，但目前有許多人即便會配戴隱形眼鏡，卻忽略隱形眼鏡屬醫療器材，配戴前應透過驗光師進行驗配，應勿在沒有專業人員協助下自行購買，或以為加深鏡片度數就可解決視力與散光問題。

蕭清仁呼籲「3要3步」口訣，其中「3要」包括「要驗配」、「要試戴」、「要定檢」，也就是購買隱形眼鏡前，應至具備專業驗光人員的通路諮詢並配驗，勿至藥妝通路與網購平台等通路自行購買，可能會矯正不成反又影響用眼品質；試戴隱形眼鏡以確認度數是否穩定、配戴後鏡片鬆緊度是否適合等情形；初次配戴隱形眼鏡者，配戴後的1周、1個月，或3個月與6個月等周期進行回診、非初次配戴者也應固定6至12個月進行回診，以確保度數是否改變及眼睛健康狀況。

至於「3步」，包括「述」、「驗」、「選」，也就是應與驗光人員說明自身病史、配戴經歷、用眼狀況等，以利評估使用眼鏡或隱形眼鏡矯正的合適性；檢驗眼部參數、角膜型態、眼屈光、瞳孔直徑、眼瞼張力等，確認個人的眼睛數值；據檢驗後的處方，再選擇適合的產品、材質與配戴周期等。

中山醫學大學 視力 隱形眼鏡

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