配合全球經貿發展趨勢 台日簽植物品種檢定報告書合作備忘錄

第48屆台日經貿會議今天在東京舉行，台日簽署植物品種檢定報告書合作備忘錄，堪稱一大突破，對促進兩國農產品國際競爭力和產業布局至關重要。

台日經貿會議今天在東京大倉酒店舉行，會中由台灣日本關係協會會長蘇嘉全、日本台灣交流協會會長大橋光夫代表台日簽署台日植物品種檢定報告書合作備忘錄。此外，也敲定將更新2013年簽署的台日電子商務協議。

台日電子商務合作協議簽署於2013年11月5日，2014年1月20日生效，是台灣與外國簽署的第一個電商合作協議。為台日業者與消費者創造穩定的電商交易環境，今後將擴大及強化台日數位貿易交流合作。

這場台日經貿會議，駐日代表李逸洋、日本台灣交流協會理事谷崎泰明在場見證。

與會的農業部政次胡忠一在會後對媒體表示，為了鼓勵育種者在海外申請品種權，台灣在2019年與歐盟簽署相互採認蝴蝶蘭檢定報告書行政協議，2021年與越南簽署所有品項的植物品種檢定及保護國際合作瞭解備忘錄，日本是第3個。

他指出，台日將討論要以哪一個作物要先開始相互承認，談妥後就可相互承認植物品種檢定報告書，讓品種權馬上獲得確保，省下申請品種權的時間與金錢。台灣將率先提出文心蘭的申請，日本則有意提出草莓的申請，其次是葡萄的品種權。

胡忠一表示，過去沒相互認證時，業者到其他國家申請品種權，多則需要5、6年，快也要2、3年，有時「申請過程當中，也許我們的品種已被盜了」，既費時又費錢，相當折騰。因此，簽訂台日簽訂植物品種檢定報告書合作備忘錄是一項非常大的福音。

蘇嘉全在會上致詞時說，台日雙方就彼此關切的各項重要議題充分交換意見。配合全球經貿發展趨勢，觸及經濟安全、數位、綠能等議題，並取得多項實質進展。這次會議有助於未來台日間各項合作計畫的落實。

蘇嘉全進一步表示，「台日關係發展迄今50年，如駐日代表李逸洋評價當前的台日關係是史上最佳時期。面對多變的國際經貿情勢，各國愈發重視經濟安全，更彰顯台日經貿互惠、危難互助、人民互信的真正價值」。

他還指出，台日將持續以半導體等關鍵供應鏈合作為核心，擴至人工智慧（AI）及數位轉型合作，向全世界展現大橋會長所揭示的「台日金融合作乃全球最佳典範」。

蘇嘉全最後說，加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）是較長遠的目標，盼在推動的過程可透過洽簽台日經貿夥伴協議（EPC），深化台日經貿關係。