衛福部公布最新癌症登記 攝護腺癌排名上升、子宮體癌進入前十

國人聞癌色變，衛福部國健署今天發布最新癌症登記資料，111年十大癌症標準化發生率有小幅度變化，攝護腺癌總排名第5位，新增9062人，女性子宮體癌再度擠回到前10名。攝護腺癌與子宮體癌皆與國人飲食西化，長期攝取過多高脂肪食物有關，且攝護腺癌患者有年輕化趨勢，建議民眾50歲就要檢查，勿忽視頻尿、急尿、夜尿等症狀。

根據111年癌症登記資料，國人罹癌人數增加，但肝癌及口腔癌發生率下降，乳癌、大腸癌、肺癌、攝護腺癌、子宮體癌、胃癌、甲狀腺癌及皮膚癌發生率上升。國健署癌症防治組組長林莉茹說，胰臟癌跌出前10名榜外，但是女性子宮體癌以3541人上升至第10名。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍表示，攝護腺癌發生率逐年上升，主因是缺乏篩檢、生活型態改變以及年齡結構老化等，並非單一因素造成，但近年國人飲食西化，長期攝取過多高脂食物，罹病人數開始上升。

查岱龍指出，攝護腺癌在美國是威脅男性的第一名癌症，但晚期病人只有3%，台灣卻高達3成，顯示國人對攝護腺疾病的重視程度仍有待加強。尤其男性忌諱看泌尿科，放不下尊嚴尋求醫師協助，需再強化健康教育。

查岱龍認為，攝護腺癌上升與新冠肺炎有關，疫情期間民眾少跑醫院而未及時檢查。從資料上來看，患者年齡中位數由76歲往前變成73歲，有年輕化的趨勢，建議民眾50歲就要定期檢查，勿忽視頻尿、急尿、夜尿等症狀。

在子宮體癌部分，新增個案3541人，比110年增加360人，台大醫院婦產部主治醫師江盈澄表示，子宮體癌主要以子宮內膜癌最多，其原因為多囊性卵巢症候群、肥胖、高熱量高油飲食、子宮內膜增生、環境荷爾蒙因素等，而「未曾生育的女性」也是危險族群。

江盈澄說，子宮內膜癌通常有「異常出血」症狀，包括停經後突然出血、停經前月經紊亂以及經血量忽多忽少，都應盡快就醫檢查。子宮內膜癌最重要的症狀就是不正常出血，女性通常有危機意識，因此有高達7成以上患者診斷時是早期。

而女性前10大癌症，原在10名之外的子宮頸癌也往前移，排到第9位，馬偕醫院癌症中心主任張志隆表示，子宮頸癌的主因為人類乳突病毒感染，性行為提早、性伴侶增加都是致病原因。另外，子宮頸抹片篩檢人數略降，可能跟新冠疫情影響篩檢意願有關，這部分還需要觀察。