遭指長照集中輕中度失能 衛福部擬推住宿資源獎助

監察委員今天表示，衛福部指民國112年長照服務涵蓋率已達8成，但有7成長照支出是在輕中度失能者。衛福部長照司表示，住宿資源確實仍需加強布建，預計明年推獎助計畫。

監察委員今天說，衛福部調整長照需求人數及計算方式，並表示民國112年長照服務涵蓋率已達8成，但有7成長照支出是在輕中度失能者，重度失能者仍多需仰賴家庭及移工照顧，監察院函請衛生福利部確實檢討改進。

衛福部長期照顧司副司長吳希文接受中央社記者採訪表示，長照服務包含給支付服務與住宿資源，若以給支付服務計算，目前重度失能者使用長照給支付服務者僅約2成多，較多使用24小時資源，因此在後續精進上，會強化住宿資源布建。

住宿型長照機構資源，吳希文指出，目前各地區確實有分布不均問題，因此去年推出公私協力布建計畫，與相關品質提升計畫，鼓勵於74處資源不足區修繕或新建住宿式長照，每機構獎助金額最高4.4億元，目標民國116年前增6500床。

吳希文說明，當時開放徵求後，有些地區開始有資源投入，但整體離布建目標仍有距離，因此也正規畫重啟公私協力布建計畫，重新盤點資源不足區，預計明年初重新公告、再次推出獎助計畫。

除了住宿資源布建，吳希文指出，對中重度失能者家庭，重要的還有喘息服務，及家庭照顧者相關資源布建，未來在長照3.0規劃中，都還會再加強，盼提供長照家庭多一點支持。

至於仰賴移工照顧的家庭，吳希文說，這些失能者也可以使用交通、輔具、喘息服務長照服務，但從過往統計來看，僅3成多聘有外籍看護工的家庭有使用，因此將持續加強長照資源的銜接。