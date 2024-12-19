快訊

力阻3法案三讀過關！綠委突襲破窗佔領主席台 陳玉珍遭攔場外怒嗆

檢方結案倒數！柯文哲「抬頭挺胸」應訊答辯 逾5hr後還押看守所

父子同喪火場…廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

遭指長照集中輕中度失能 衛福部擬推住宿資源獎助

中央社／ 台北19日電

監察委員今天表示，衛福部指民國112年長照服務涵蓋率已達8成，但有7成長照支出是在輕中度失能者。衛福部長照司表示，住宿資源確實仍需加強布建，預計明年推獎助計畫。

監察委員今天說，衛福部調整長照需求人數及計算方式，並表示民國112年長照服務涵蓋率已達8成，但有7成長照支出是在輕中度失能者，重度失能者仍多需仰賴家庭及移工照顧，監察院函請衛生福利部確實檢討改進。

衛福部長期照顧司副司長吳希文接受中央社記者採訪表示，長照服務包含給支付服務與住宿資源，若以給支付服務計算，目前重度失能者使用長照給支付服務者僅約2成多，較多使用24小時資源，因此在後續精進上，會強化住宿資源布建。

住宿型長照機構資源，吳希文指出，目前各地區確實有分布不均問題，因此去年推出公私協力布建計畫，與相關品質提升計畫，鼓勵於74處資源不足區修繕或新建住宿式長照，每機構獎助金額最高4.4億元，目標民國116年前增6500床。

吳希文說明，當時開放徵求後，有些地區開始有資源投入，但整體離布建目標仍有距離，因此也正規畫重啟公私協力布建計畫，重新盤點資源不足區，預計明年初重新公告、再次推出獎助計畫。

除了住宿資源布建，吳希文指出，對中重度失能者家庭，重要的還有喘息服務，及家庭照顧者相關資源布建，未來在長照3.0規劃中，都還會再加強，盼提供長照家庭多一點支持。

至於仰賴移工照顧的家庭，吳希文說，這些失能者也可以使用交通、輔具、喘息服務長照服務，但從過往統計來看，僅3成多聘有外籍看護工的家庭有使用，因此將持續加強長照資源的銜接。

衛福部 長照

延伸閱讀

南美館SUNDAY展 認識移工心靈風景、生命出口樣貌

移工媽媽生命故事展 即日起5天於松菸登場

衛福部長照司長涉霸凌 邱泰源：有新事證將擴大調查

照顧失智媽媽被抓頭髮、挨踢 關懷專線諮詢「這問題」最苦

相關新聞

「撞」況不斷…一天兩列車接連撞毀車頭 台鐵公司：調查後將進行懲處

台鐵一列EMU900型區間車今天在花蓮準備進入洗車線時，疑似因聯繫疏失，導致列車撞上電桿，造成車頭及駕駛室毀損；不料，今...

衛福部公布最新癌症登記 攝護腺癌排名上升、子宮體癌進入前十

國人聞癌色變，衛福部國健署今天發布最新癌症登記資料，111年十大癌症標準化發生率有小幅度變化，攝護腺癌總排名第5位，新增...

長者有「老人味」？醫生拆解成因 教4招減少異味提升生活品質

隨著年齡增長，長者身上會散發一股俗稱「老人味」。臺灣有醫生在網上發文，拆解形成身體氣味的成因，包括排尿不順、新陳代謝變差等，而醫生也提醒長者只要加以注意，提供4種減低氣味的有效方法，幫助長者改善生活品質，自在享受人生下半場。

糗！台鐵區間車進站送洗 疑調度不慎自撞車頭受損

台鐵一列EMU900型區間車今天下午2時許，在花蓮火車站由調車機推進洗車線要進行洗車作業時，疑似引導出問題，撞上止衝擋與...

「斷崖式冷凍」4原因易致猝死 醫示警高危3族群：不容忽視

近日受到冷空氣接二連三南下的影響，氣溫像溜滑梯般驟降，對心血管疾病患者的健康威脅甚鉅。黃軒醫師在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」提醒，民眾長時間暴露於斷崖式冷凍的環境，可能會引發低體溫併發症，甚至導致心律不整和心臟驟停。

配合全球經貿發展趨勢 台日簽植物品種檢定報告書合作備忘錄

第48屆台日經貿會議今天在東京舉行，台日簽署植物品種檢定報告書合作備忘錄，堪稱一大突破，對促進兩國農產品國際競爭力和產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。