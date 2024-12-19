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一人經濟崛起！消費者調查「不婚不生」過半 小宅商機看漲

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
愈來愈多人偏好享受一個人的時光，這不只是人口結構的改變，同時也是消費行為的一場革命。示意圖／ingimage
愈來愈多人偏好享受一個人的時光，這不只是人口結構的改變，同時也是消費行為的一場革命。示意圖／ingimage

2024即將落幕，準備邁向2025，東方線上消費者研究集團公布最新消費數據並解析市場趨勢，包括「隱形泡泡」的成形，一人經濟崛起、小宅商機看漲。

「2025東方線上生活型態趨勢研討會—我的隱形泡泡與消費邊界：探索∞動進」報告指出，疫情期間消費者養成設立「隱形泡泡」的習慣，保留安全距離與自在空間。政大企管系特聘教授別蓮蒂認為：「獨處成為日常、專注於自我照顧與小確幸，從美食、保養到輕旅行皆擁抱簡單的快樂。然而泡泡不是與外界隔絕，而是消費者習慣選擇性的互動。對於感興趣的話題，消費者隨時願意跨出舒適圈。」

以社會參與度為例，民眾偏向自己過得好就好，「國內政治情勢」的關心度達五年來最低57.8%，而「管好自己就好」則達五年來最高，來到43.5%。此外，享受一人時光也較受青睞，「隔窗觀察人們在做什麼 (72.2%) 大大高於「走進人群一起參與」 (27.8%)，偏好「一個人享受靜寂時空」 (70.6%)也遠大於「一群好友歡唱聚餐」 (29.4%)；且「不一定要有小孩」(51.4%) 和「不結婚也無所謂」(67.5%)的比例逐步增加。

東方線上執行長蔡鴻賢也觀察到，「台灣目前12.3%的獨居人口，這不只是人口結構的改變，還是消費行為的一場革命。單人火鍋、一人沙發、小型冰箱，甚至一人旅遊服務，這些一人經濟的風潮背後，其實是在為自由選擇買單。」

根據東方線上2024年11月的調查，一人經濟崛起，一人購物(78.5%)、一人用餐(75.6%)、一人娛樂(44.4%)、一人旅遊(43.0%)；且對「小孩」的需求持續下降，然而77.8%的獨居族群認為目前市場上針對單人族群的產品或服務不足夠，最期望在飲食(78.1%)、旅遊行程(64.8%)、休閒娛樂(54.1%)領域推出更多單人商品或服務。逐漸攀升的獨身經濟與需求，將帶動更多小而美、專為一人服務的商業模式。

除了一人消費經濟，住宅的需求也逐漸改變；根據主計總處家庭收支調查結果以及實價登錄資料顯示，平均每戶居住面積為40.1坪創20年來新低、全國25坪以下中古屋交易占比躍升至23.9%，其中台北市小宅比例更高達36.1%。東方線上副總經理蘇湘婷認為，「面對居住空間不足，消費者解決方法多會從最容易執行以及花小錢就解決的方法下手，延伸出諸多小宅商機，例如家電、家具的多功能與小體積需求、提升有效空間與收納的重視、租賃與共享空間服務、小空間設計諮詢等。」

小孩 消費者

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