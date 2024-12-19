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「撞」況不斷…一天兩列車接連撞毀車頭 台鐵公司：調查後將進行懲處
台鐵一列EMU900型區間車今天在花蓮準備進入洗車線時，疑似因聯繫疏失，導致列車撞上電桿，造成車頭及駕駛室毀損；不料，今天上午一列EMU3000型新自強號在潮州基地進行檢修時，也因撞到止衝檔導致車頭受損，所幸2起事件均未造成人員傷亡。
台鐵公司說明，今天下午2時20分一列4026次EMU900型區間車抵達花蓮後，在推進洗車線時，因未注意停車位置導致車頭撞上止衝板，造成車頭及車窗破損，此編組原先今天晚間要續用，已更換編組不影響運行，詳細經過仍要待調查。
台鐵公司指出，2起事件均未造成人員傷亡，經調查後將進行懲處，已要求現場調車作業落實SOP。
台鐵公司說明，今天上午10時潮州基地乙調車機將ED3410編組推進至整備線16股停放，欲進行編組電池一檢，因調車人員誤判停車位置與距離，致編組撞上南端止衝擋，造成ED3410車輛鼻頭蓋撞擊止衝擋破損。另外，今天下午2時21分花蓮站調一丙調車作業進入花蓮機務段庫內洗車線1股洗車，發生碰觸止衝擋致ED9011型前端受損二軸出軌。
台鐵公司表示，經初步調查均屬車站進行調車作業，未遵章辦理調車作業引導車輛進入段內整修線所致，2件調車作業均無造成人員受傷。
台鐵公司指出，事故發生後，立即依規定通報交通部及相關單位，已由運安處進行詳細調查，並針對事故原因檢討提出具體改善措施，以及釐清責任嚴懲不貸，以避免再次發生。改善措施包括全面查核調車作業落實記錄；如有未依調車規定落實情形，除調車作業人員懲處外，相關主管未盡督導之責將予以嚴懲；立即辦理調車作業再教育，並加強考核管理。
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