乳品標示新規待共識 食藥署：定案後擬給緩衝期

紐西蘭乳品輸台零關稅進入倒數，怎麼標示至今沒有共識。食藥署今天表示，將先依現行「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」辦理，待定案後擬給業者換包裝緩衝期。

台灣、紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定（ANZTEC），2025年紐西蘭乳品輸銷台灣關稅將降至零。根據衛生福利部食品藥物管理署日前預告的草案，未來生乳加溫殺菌後，保存期限30天內的才可標示為鮮乳，保存期限30天以上者，品名應標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」。

乳業擔憂標示「長效鮮乳」易混淆，儘管乳品標示修正草案預告期滿，由於意見過於分歧，食藥署曾表示，將在年底前召開2次會議，盼在各界需求間找到最大公約數，目標讓相關標示規定在明年初上路。

眼看時序已到12月中下旬，何時開會仍然「只聞樓梯響」，食藥署副署長林金富今天告訴中央社記者，未來紐西蘭進口乳品會先依照現行「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」辦理標示，與CNS鮮乳標準一致。

林金富強調，市售完整包裝食品，應依食品安全衛生管理法第22條第1項第6款規定，於容器或外包裝標示原產地（國），讓消費者可明確由外包裝辨識區別進口或國產。

至於開會時程，林金富表示，將待農業部提供資料後，邀集相關部會及專家學者共同召開會議討論取得共識後，再辦理後續事宜；後續預告、公告時，考量業者須更換包材，仍會評估給予一定緩衝期。