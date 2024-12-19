他三年前135公斤受傷一度面臨截肢 胃拉提手術幫甩43公斤

今年35歲謝先生，3年前體重135公斤，因蜂窩性組織炎一度面臨腳趾必須截肢，為了減重，試過嚴格飲食控制等方法，但都撐不了太久，下定決心透過手術減重，現在已減去43公斤，體重還在持續減輕中，術後氣色變好，也可以從事他熱愛的羽球活動。

衛福部國健署統計，台灣成人過重與肥胖率高達50.8%，男性57.1%，女性43.3%，不僅影響日常生活，也增加健康風險，台安醫院體重管理中心兼消化醫療中心主任鄭以勤表示，是說BMI每增加5，血管疾病死亡風險增加40%，退化性關節炎風險增加35%，大腸癌、子宮內膜癌與膽囊癌等風險也增加。研究顯示，減重幅度達10%，共病風險即下降。

鄭以勤說，目前常見減重方式包含飲食控制、運動、藥物或減重手術，根據一項「減重手術認認知」調查顯示，47.9%受訪者認為減重不成功，其中手術減重成功率54.5%最高、藥物減重成功34.1%，後者和服藥順從度低有關。

謝先生3年前在工地工程中受傷，當時體重高達135公斤，BMI42.1，後續出現蜂窩性組織炎，一度面臨腳趾可能截肢，讓他下定決心減重。嘗試了少油少鹽等嚴格飲食控制後，撐不到2個月；運動也有難度，伏地挺身只能做幾下。

後來和家人討論，謝先生決定接受胃拉提手術，術後氣色變好，也可以從事熱愛的羽球運動，身高179公分的他，目前體重90公斤，希望能減為80公斤，笑稱那是自己國中時的體重了。

嘉義基督教醫院胃腸肝膽科暨減重中心主任周莒光指出，胃拉提手術採用胃鏡結合微創內視鏡，以縫合縮小胃部容量70%達到減重效果，適用對象包括藥物治療效果不佳、反覆復胖、輕度肥胖合併代謝疾病，即BMI27以上，還有不適合外科手術的中重度肥胖患者，但有胃癌家族史或當下有胃病者，不建議使用，需和醫師進一步討論。