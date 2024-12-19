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他三年前135公斤受傷一度面臨截肢 胃拉提手術幫甩43公斤

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
謝先生3年前體重135公斤，目前已減掉超過40公斤。記者賴昀岫／攝影
謝先生3年前體重135公斤，目前已減掉超過40公斤。記者賴昀岫／攝影

今年35歲謝先生，3年前體重135公斤，因蜂窩性組織炎一度面臨腳趾必須截肢，為了減重，試過嚴格飲食控制等方法，但都撐不了太久，下定決心透過手術減重，現在已減去43公斤，體重還在持續減輕中，術後氣色變好，也可以從事他熱愛的羽球活動。  

衛福部國健署統計，台灣成人過重與肥胖率高達50.8%，男性57.1%，女性43.3%，不僅影響日常生活，也增加健康風險，台安醫院體重管理中心兼消化醫療中心主任鄭以勤表示，是說BMI每增加5，血管疾病死亡風險增加40%，退化性關節炎風險增加35%，大腸癌、子宮內膜癌與膽囊癌等風險也增加。研究顯示，減重幅度達10%，共病風險即下降。 

鄭以勤說，目前常見減重方式包含飲食控制、運動、藥物或減重手術，根據一項「減重手術認認知」調查顯示，47.9%受訪者認為減重不成功，其中手術減重成功率54.5%最高、藥物減重成功34.1%，後者和服藥順從度低有關。  

謝先生3年前在工地工程中受傷，當時體重高達135公斤，BMI42.1，後續出現蜂窩性組織炎，一度面臨腳趾可能截肢，讓他下定決心減重。嘗試了少油少鹽等嚴格飲食控制後，撐不到2個月；運動也有難度，伏地挺身只能做幾下。

後來和家人討論，謝先生決定接受胃拉提手術，術後氣色變好，也可以從事熱愛的羽球運動，身高179公分的他，目前體重90公斤，希望能減為80公斤，笑稱那是自己國中時的體重了。  

嘉義基督教醫院胃腸肝膽科暨減重中心主任周莒光指出，胃拉提手術採用胃鏡結合微創內視鏡，以縫合縮小胃部容量70%達到減重效果，適用對象包括藥物治療效果不佳、反覆復胖、輕度肥胖合併代謝疾病，即BMI27以上，還有不適合外科手術的中重度肥胖患者，但有胃癌家族史或當下有胃病者，不建議使用，需和醫師進一步討論。

周莒光表示，近年來內視鏡減重手術快速發展，但肥胖治療需要多方面配合，不單只依靠手術或藥物，患者必須在治療期間配合營養師及運動治療師給予的飲食、運動計畫，養成習慣，以維持不易復胖的健康生活型態。

嘉義基督教醫院胃腸肝膽科暨減重中心主任周莒光指出，肥胖的治療需要多方面配合，不單只是依靠醫師的手術或是藥物來維持。記者賴昀岫／攝影
嘉義基督教醫院胃腸肝膽科暨減重中心主任周莒光指出，肥胖的治療需要多方面配合，不單只是依靠醫師的手術或是藥物來維持。記者賴昀岫／攝影
台安醫院體重管理中心兼消化醫療中心主任鄭以勤表示，肥胖影響生活，也危及健康。記者賴昀岫／攝影
台安醫院體重管理中心兼消化醫療中心主任鄭以勤表示，肥胖影響生活，也危及健康。記者賴昀岫／攝影

手術 減重 體重

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