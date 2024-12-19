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護理荒不只因薪資問題？她嘆「多的是前輩霸凌」 眾網友：也受害

聯合新聞網／ 綜合報導
有護理師揭露自己曾看過同事、實習生遭遇職場霸凌，照片為示意圖，非內文當事人。圖／ingimage
有護理師揭露自己曾看過同事、實習生遭遇職場霸凌，照片為示意圖，非內文當事人。圖／ingimage

「我不是主要帶她的學姊，但因為她有問題都會來問我，我就有種看著自己精心養育的小苗被人活活踩爛的感覺」，一名護理師網友在論壇透露，她待的單位來了一位實習生，因為該名實習生主動性高，讓原PO很樂意指導她，但對方卻被前輩霸凌，因此變得畏縮，對此原PO感到心疼，也指出與自己同期進單位的人也遇過霸凌。

原PO在Dcard以「護理荒除了薪資問題，更多的是倚老賣老的學姊逼得人不想待」為題發文表示，最近單位來了一位實習生，既乖巧又有禮貌，上頭交辦的事項都能即時完成，且主動性也相當高，讓原PO樂於將臨床上的大小事務傾囊相授。

然而，原PO指出，該位實習生卻被前輩處處為難，甚至有前輩和護理長告狀稱「她毫無長進」，或者與前項指控矛盾的「過於積極」，讓原PO啼笑皆非。

後來護理長約談該名實習生，對此原PO也直言，「不知道的還以為這裡是什麼修羅場，非要讓孩子知道這環境有多可怕才甘心」，後來她用心帶的這位實習生變得很畏縮，喪失初來乍到的主動與熱情，讓她看著感到心疼。

原PO很不解找人麻煩的前輩為的是什麼，更控訴當初她們也是這樣對待新人，熬過來的還留下；熬不過的，不是被莫名告狀，就是被逼到自己走人。文末，她也再次表達心疼，同時盼望自己精心養育過的小苗，未來能發展順利。

有護理師表示自己正遭受霸凌，「正在遭受職場霸凌的我，好希望可以遇到像學姊那麼溫暖的人，可是我們單位完全沒有。試用期第2個月就正在考慮要離職的小幼苗」。

有人分享自己也同文中的實習生，因積極、主動被霸凌過，「我也曾經被學姊說我太積極，結果試用期投票沒過，導致我不能在那個單位留下來…結果我跑了」、「我也是文章中的這種人，還被實習老師說太積極了，很像在搶別人的工作」。

其他網友也透露遭霸凌經驗，「我也是被帶我的學姊的脾氣搞到無法承受離開，我明明沒做錯事在那邊吼，在病房走廊吼多丟臉啊，路過的家屬、旁邊護理車的學姊聽到的印象大概都是『這新人怎麼那麼笨』」、「護理實習時老師們就會在同梯裡面，找一個針對。學姊有好有壞，不懂欺負學生有什麼成就感」。

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