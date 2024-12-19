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強化防疫後盾 國衛院戰略平台資源庫工程上梁

中央社／ 苗栗縣19日電
國家衛生研究院籌建生物製劑二廠及戰略平台資源庫以強化國家防疫能量，其中，國家感染性疾病戰略平台資源庫工程19日舉辦上梁祈福儀式，各界與會見證。圖／國家衛生研究院提供
國家衛生研究院籌建生物製劑二廠及戰略平台資源庫以強化國家防疫能量，其中，國家感染性疾病戰略平台資源庫工程19日舉辦上梁祈福儀式，各界與會見證。圖／國家衛生研究院提供

因應全球新興感染性疾病挑戰，國家衛生研究院籌建生物製劑二廠及戰略平台資源庫以強化國家防疫能量，其中，國家感染性疾病戰略平台資源庫工程今天舉辦上梁祈福典禮。

國家衛生研究院為國內唯一任務導向醫藥衛生研究機構，鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全球，衛福部2020年指示國衛院同步籌劃建置生物製劑二廠及戰略平台資源庫（National Infectious Diseases Bank, NIDB），相關工程去年10月在國衛院竹南院區動土開工。

國衛院今天為國家感染性疾病戰略平台資源庫工程舉辦上梁祈福典禮，衛福部次長周志浩、國衛院院長司徒惠康等人與會。

國衛院表示，自COVID-19疫情爆發，全台產學研醫各界都動員開發防疫相關快篩試劑、疫苗及藥物，資源庫為國家級收集新興感染症病原體與臨床檢體整合平台，未來在新興傳染病疫情爆發時，能更迅速制定有效防範政策及提供檢測方法、藥物與疫苗研發參考。

國衛院指出，戰略平台資源庫在疫情期間，協助收集國內傳染性檢體、病原體與其衍生物，進行分析與分讓；在平時，對重要病原體執行特性分析、抗藥機制與基因型等研究，完整保留具代表性病原株，建立各種標準品供產學研醫各界發展新型藥物及治療方法，並提供病原體基因定序、動物攻毒試驗等技術服務。

為確保研究人員在執行實驗中安全，國衛院說，總面積5300平方公尺戰略平台資源庫大樓除有多間生物安全第二等級實驗室，可以進行細菌、黴菌與病毒病原體等不同生物研究外，也設有2間生物安全第三等級高防護實驗室，1間可操作動物實驗，另1間則可進行細胞生物實驗。

國衛院也提到，國家感染性疾病戰略平台資源庫籌備期間也與國際接軌，成為亞洲與世界生物資源庫聯盟會員，與國內外資源庫建立合作機制，引進管理模式及進口國內不易取得之重要病原體，以確保戰略平台資源庫永續經營量能，協助提升台灣在生物醫學技術發展。

COVID-19 疫情

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