交友軟體成銷售陷阱…美容業用這招騙人買 挨罰100萬元

公平會繼去年12月針對五家美容業者的不當銷售手法祭出1,100萬元重罰後，再次查獲宥宣企業社利用交友軟體誘導消費者購買高價美容商品。經公平會第1731次委員會議決議，認定其行為違反《公平交易法》第25條規定，裁處罰鍰100萬元，並要求停止相關違法行為。

公平會調查顯示，宥宣企業社的行銷手段環環相扣，先透過交友軟體以結交朋友為名，誘使消費者到店體驗，隱匿銷售目的，並在消費者接受美容服務時，施加壓力，讓其在倉促下作出交易決定，且未充分說明商品或服務的真實內容，導致消費者誤以為交易僅包含美容服務。

該業者接著還誘導消費者分期付款，實際由融資公司執行，並要求簽署本票，將票據責任轉嫁於消費者，並以不當拆封未使用商品為由，阻礙消費者退貨，不到一年間已累積十多起消費爭議案件，其計畫性行銷手法非單一偶發事件，嚴重影響美容商品及服務市場交易秩序。

公平會提醒，消費者在面對類似行銷手法時需提高警覺，避免陷入銷售陷阱，購買美容商品時，務必主動了解銷售細節並仔細審閱契約內容，且衛生福利部已公告「美容定型化契約應記載及不得記載事項」，消費者可依此保障自身權益。

公平會強調，美容業者應避免欺罔或顯失公平的行為，尊重消費者的選擇權，否則將面臨法律制裁與商譽損失的雙重後果。