周六再迎冷氣團！明冷空氣減弱短暫回溫 「這天」有望有溫暖好天氣

中央氣象署指出，明天白天起冷空氣減弱，溫度回升、水氣減少，但周六下半天起又有一波大陸冷氣團南下，影響到下周一清晨，尤其周日及周一清晨中部以北及宜蘭地區僅12至14度，新竹以南、中部平地近山區受輻射冷卻影響，也有10度以下機率。周一白天起逐日回溫，周三聖誕節將是最溫暖、水氣減少的一天。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天白天冷空氣減弱，溫度回升、水氣減少，迎風面多雲時陰有局部零星雨，其他地區可見陽光，高溫可達20度以上。周六下半天起大陸冷氣團南下，風力增強、水氣增多，愈晚愈冷，一路影響到下周一清晨，基隆北海岸、宜花地區、大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

他指出，周日及周一清晨中部以北及宜蘭地區僅12至14度，花東及南部地區14、15度，感受寒冷，新竹以南、中部平地近山區受輻射冷卻影響，有10度以下低溫機率。由於這波冷氣團強度較弱，降雪機率低。

黃恩鴻表示，下周一白天起逐日回溫到周三，但周一、周二南方水氣北移，西半部降雨機率提高，周三聖誕節為最溫暖、水氣減少的一天，僅東半有局部短暫雨，北海岸、大台北山區有零星雨，其他地區多雲到晴，東半部高溫約20至22度，西半部22至24度。下周四起東北季風再增強，但這波冷空氣強度不確定性大，仍要再觀察。