快訊

洗車變撞車…台鐵直衝電桿「車頭全毀」畫面曝光 台鐵回應了

烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

周六再迎冷氣團！明冷空氣減弱短暫回溫 「這天」有望有溫暖好天氣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天白天起冷空氣減弱，溫度回升、水氣減少，周六下半天起又有一波大陸冷氣團南下。本報資料照片
明天白天起冷空氣減弱，溫度回升、水氣減少，周六下半天起又有一波大陸冷氣團南下。本報資料照片

中央氣象署指出，明天白天起冷空氣減弱，溫度回升、水氣減少，但周六下半天起又有一波大陸冷氣團南下，影響到下周一清晨，尤其周日及周一清晨中部以北及宜蘭地區僅12至14度，新竹以南、中部平地近山區受輻射冷卻影響，也有10度以下機率。周一白天起逐日回溫，周三聖誕節將是最溫暖、水氣減少的一天

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天白天冷空氣減弱，溫度回升、水氣減少，迎風面多雲時陰有局部零星雨，其他地區可見陽光，高溫可達20度以上。周六下半天起大陸冷氣團南下，風力增強、水氣增多，愈晚愈冷，一路影響到下周一清晨，基隆北海岸、宜花地區、大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

他指出，周日及周一清晨中部以北及宜蘭地區僅12至14度，花東及南部地區14、15度，感受寒冷，新竹以南、中部平地近山區受輻射冷卻影響，有10度以下低溫機率。由於這波冷氣團強度較弱，降雪機率低。

黃恩鴻表示，下周一白天起逐日回溫到周三，但周一、周二南方水氣北移，西半部降雨機率提高，周三聖誕節為最溫暖、水氣減少的一天，僅東半有局部短暫雨，北海岸、大台北山區有零星雨，其他地區多雲到晴，東半部高溫約20至22度，西半部22至24度。下周四起東北季風再增強，但這波冷空氣強度不確定性大，仍要再觀察。

冷氣團 氣象署 聖誕節

延伸閱讀

金門冷氣團接力報到！這兩天「體感溫度僅2°C」周日最冷

冷氣團達標 今晚到明晨仍可能10度以下 周六又有冷空氣

8縣市低溫特報 高山今有降雪機率 冬至又有冷氣團南下

新北、宜蘭10.6度 未來1周冷颼颼 明晚再1波冷氣團襲台

相關新聞

周六再迎冷氣團！明冷空氣減弱短暫回溫 「這天」有望有溫暖好天氣

中央氣象署指出，明天白天起冷空氣減弱，溫度回升、水氣減少，但周六下半天起又有一波大陸冷氣團南下，影響到下周一清晨，尤其周...

遭催繳2萬多國民年金…他怒指「窮人懲罰金」 網哭：剛被裁員就收到

政府推國民年金的初衷，是想要讓未被納入勞保、軍保、農保、公教保的無收入者可以納保，讓他們以後老年時能有基本的經濟保障。但有一名網友在臉書社團「匿名公社」上貼出一張照片並發文抱怨這是「窮人懲罰金」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛開罵：「失業懲罰金啦！」

癌症時鐘快轉！111年每4分2秒1人罹癌 第一名為肺癌

衛福部公布最新「111年癌症登記報告」，新發生癌症人數為13萬293人，相較於前一年增加了8531人。肺癌連續2年居首位...

北部校園百日咳群聚現蹤 12歲男童遭座位後方同學傳染

又見校園百日咳群聚，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，新增2例百日咳病例，為同班同學，兩人皆為12歲男童，目前校園接觸者共1...

金門冷氣團接力報到！這兩天「體感溫度僅2°C」周日最冷

金門本周受大陸冷氣團影響，天氣明顯轉冷，氣溫波動劇烈，尤其今天及周日有10°C以下的可能，體感溫度更低至2°C左右，金門...

十月大男嬰打卡介苗後…腫成小籠包還流「一整條膿」！ 嚇壞家長

彰化縣一名10月大的小男嬰在接種卡介苗3個月後，施打處竟成異常腫塊還流出黃色膿汁，經衛福部彰化醫院採驗送疾管署判定為卡介...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。