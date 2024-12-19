官網宣稱療效涉誇大不實 高市衛生局加重罰九龍齋310萬元

高雄市前鎮區「九龍齋食品公司」遭查獲使用逾期原料及涉有效日期改標，高市衛生局依違反食品安全衛生管理法開罰幣1008萬元，後來又發現公司網站刊登違規廣告，宣稱醫療效能且涉及誇大不實，加重處新台幣310萬元，罰款共達1318萬元。

九龍齋35項商品使用過期原料，產品流向21縣市，高市衛生局依違反食品安全衛生管理法第15條第1項及第22條第1項及同法第44條及第47條暨第52條規定，加重處1008萬元。

衛生局人員進一步追查發現，九龍齋食品公司網站有關益母草、藤黃果及葡萄等系列產品宣稱醫療效能及誇大不實，梅子蜜餞、檸檬C、黑糖、橄欖、蜂蜜產品、機能飲品、膏系列、保健食品、酵素發酵及健康酢等系列涉誇大不實。