聽新聞
0:00 / 0:00
官網宣稱療效涉誇大不實 高市衛生局加重罰九龍齋310萬元
高雄市前鎮區「九龍齋食品公司」遭查獲使用逾期原料及涉有效日期改標，高市衛生局依違反食品安全衛生管理法開罰幣1008萬元，後來又發現公司網站刊登違規廣告，宣稱醫療效能且涉及誇大不實，加重處新台幣310萬元，罰款共達1318萬元。
九龍齋35項商品使用過期原料，產品流向21縣市，高市衛生局依違反食品安全衛生管理法第15條第1項及第22條第1項及同法第44條及第47條暨第52條規定，加重處1008萬元。
衛生局人員進一步追查發現，九龍齋食品公司網站有關益母草、藤黃果及葡萄等系列產品宣稱醫療效能及誇大不實，梅子蜜餞、檸檬C、黑糖、橄欖、蜂蜜產品、機能飲品、膏系列、保健食品、酵素發酵及健康酢等系列涉誇大不實。
違規情事曝光後，今天九龍齋官網已關閉，無法看見之前內容。衛生局說，有關網站刊登違規廣告，產品介紹宣稱醫療效能及誇大不實部分，審酌違規情節，依違反食品安全衛生管理法第28條第1項、第2項及同法第45條規定，加重處新臺幣310萬元罰鍰，加上之前所的1008萬元，總共開罰1318萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言