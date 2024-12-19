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散光習慣就好？醫示警「逾50度要注意」 建議諮詢專業意見

中央社／ 台北19日電
專家提醒，不少人以為散光不影響生活、習慣就好，但散光患者看東西邊界模糊、變形，釀交通安全等問題，若超過50度，建議諮詢專業意見。圖／ingimage
專家提醒，不少人以為散光不影響生活、習慣就好，但散光患者看東西邊界模糊、變形，釀交通安全等問題，若超過50度，建議諮詢專業意見。圖／ingimage

眼睛是靈魂之窗，散光恐成惡視力破口。專家提醒，不少人以為散光不影響生活、習慣就好，但散光患者看東西邊界模糊、變形，釀交通安全等問題，若超過50度，建議諮詢專業意見。

散光是因光線入眼後，所產生的多焦無法於視網膜聚焦，造成影像散亂。台灣隱形眼鏡學會榮譽理事、馬偕紀念醫院眼科主治醫師鄭惠川今天在衛教記者會中說明，散光在台灣的盛行率，6到11歲為19.3%，成年後18到24歲、25到39歲分別高達42.4%、41.5%，可見散光是國人普遍且常見的視力問題。

常見「散光不影響生活就沒關係」、「可以習慣」等迷思，鄭惠川表示，已有不少國際研究顯示，散光會導致視力品質下降、眩光等風險，且夜間駕駛困難、跌倒甚至道路碰撞死亡率都可能提高，所以臨床上通常只要超過50度就建議矯正。

由於散光患者看物體時，邊界會模糊不清或有光暈，中山醫學大學視光學系主任孫涵瑛在會前接受媒體聯訪指出，最直接的影響，比方說開車的時候，光線會因為角膜的形狀不圓而被扭曲，就像是在路上看紅綠燈會出現眩光，增加交通安全風險。

她還舉例，孩童上課看黑板字體變形，沒辦法好好閱讀，恐影響學業成績；散光多半是因為遺傳，雖然是先天問題，仍可透過眼鏡、散光軟式隱形眼鏡等方式來矯正，避免散光增加。

台灣隱形眼鏡學會榮譽理事蕭清仁提醒，散光驗配要注意「3要3步」，3要為「要驗配」、「要試戴」、「要定檢」，由於每個人的散光度數與角膜弧度不盡相同，購買隱形眼鏡前，應至具備專業驗光人員的通路諮詢；隱形眼鏡屬於醫療器材，應定期回診確認度數及眼睛健康狀況。

3步則是在驗配時把握「述」、「驗」、「選」3步驟，應與驗光人員說明自身病史、配戴經歷、用眼狀況等；檢驗眼部參數、角膜型態、眼屈光、瞳孔直徑、眼臉張力等，確認個人的眼睛數值；依據檢驗後的處方，再選擇適合的產品、材質與配戴週期，如散光、矽水膠、日拋等。

曾姓民眾眼鏡度數已經10年沒變，但是先前因為眼鏡鏡片在開門時不慎撞破，3年內配了2次眼鏡，意外發現散光增加100度。鄭惠川說，如果是年長的民眾，可能因為眼瞼逐漸失去張力，造成散光增加，至於青壯年族群，則可能是因圓錐狀角膜體質進行中，有些眼鏡行若發現客人散光大幅增加，會轉介就醫檢查。

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