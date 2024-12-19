糗！台鐵區間車進站送洗 疑調度不慎自撞車頭受損

台鐵一列EMU900型區間車今天下午2時許，在花蓮火車站由調車機推進洗車線要進行洗車作業時，疑似引導出問題，撞上止衝擋與電桿，造成車頭受損、駕駛窗玻璃碎裂，幸好無人受傷，台鐵正釐清肇事原因。

這列4026列次的EMU900型區間車，今天由樹林開往花蓮，下午2時許抵達終點花蓮站，乘客下車後，2時20分由調車機要推進洗車一股時，疑因未注意行車位置，機車頭直接撞上止衝擋，以及上方平衡電車線之用的平衡吊塊，造成車頭及駕駛座玻璃受損。