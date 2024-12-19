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影／阿里山日出音樂會主題曲曝光 現場跨年送限量桌曆
阿里山日出印象音樂會即將登場，在磅礴樂聲中迎接2025年第一道曙光，縣長翁章梁今天與華裔美籍創作者林中宣發表主題曲「步上軌 向前看」，今年首次邀請朱宗慶打擊樂團上山演出，現場將發送限量2025年嘉義桌曆，邀大家一起上山迎接曙光。
文觀局介紹，阿里山日出印象音樂會邁入23周年，今年邀請朱宗慶打擊樂團、樂興之時管絃樂團、創作才子林中宣SAM LIN及阿里山風笛euvuvu表演藝術團表演，以盛大演出陣容迎接2025年第一道曙光，也舉辦音樂會抽獎活動，邀民眾共襄盛舉。
翁章梁說，今年日出印象音樂會有許多高水準表演，今年邀請林中宣為日出印象音樂會創作主題曲「步上軌 向前看」，為活動注入滿滿活力。音樂會將從元旦早上5點30分開始，一路演出到曙光露出，活動中還會送出許多禮物，歡迎大家一起上山聽音樂，看日出。
慢遊嘉義官方LINE帳號12月21、22、28及29日中午12點舉辦抽獎，每天抽出23個得獎名額，包括卓武山咖啡農場「消費滿額送濾掛式咖啡」，晉揚欣金用心茶食所「消費滿額贈禮盒」，「奮起湖百年檜木甜甜圈10入」1盒，優遊吧斯鄒族文化部落「門票買1送1」等。
文觀局表示，1月1日音樂會現場將送出200個2025年嘉義限定桌曆，無法前往現場的民眾只要透過慢遊嘉義臉書粉絲專頁觀看直播，並在直播中留下新年賀語，就有機會獲得阿里山賓館及阿里山英迪格酒店雙人住宿券，農曆新年9天連假期間也將推出天天抽好禮活動。
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