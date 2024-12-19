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肺癌111年新發個案最多 台大癌醫院長曝原因：可預期

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大癌醫分院院長、台灣肺癌研究學會院長楊志新表示，國健署推動肺癌低劑量電腦斷層篩檢（LDCT），找出更多早期肺癌個案，罹癌人數近年必定上升。本報資料照片
台大癌醫分院院長、台灣肺癌研究學會院長楊志新表示，國健署推動肺癌低劑量電腦斷層篩檢（LDCT），找出更多早期肺癌個案，罹癌人數近年必定上升。本報資料照片

衛福部公布最新「111年癌症登記報告」，肺癌連續2年蟬聯首位，新發生人數為1萬7982人。台大癌醫分院院長、台灣肺癌研究學會院長楊志新表示，國健署推動肺癌低劑量電腦斷層篩檢（LDCT），找出更多早期肺癌個案，罹癌人數近年必定上升。

「肺癌當然是第一名。」楊志新說，衛福部前年起推動肺癌篩檢，揪出許多早期肺癌病人，短期內新發肺癌個案數字會再增加，但晚期病人比率相對下降；疫情期間，民眾不敢至醫院篩檢，可能導致肺癌新增確診人數趨緩，今年的狀況「只是回到原先的上升曲線。」

楊志新指出，LDCT篩檢是肺癌最好的預防措施，國健署已給付特定資格民眾，可免費接受肺癌篩檢，對象包括具家族史的45歲以上女性、50歲以上男性與重度菸癮者，建議符合資格的民眾善用資源。另，根據臨床觀察，許多肺癌病人是抽菸引起，建議有抽菸習慣的民眾，應盡早戒菸。

「建議民眾要避免去有汙染的地方。」楊志新表示，空氣汙染對於肺癌防治很重要，政府亦積極推動各項空汙預防政策。治療方面，健保署亦給付多項治療藥物，讓不幸罹癌病人使用，醫界會盡力推動肺癌防治與治療，盼能達到賴清德總統2030年降低癌症死亡率3分之1的目標。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 癌症 肺癌

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