控「大內宣不手軟」民眾黨團指濫用墊償基金 勞動部回應了

勞動部就業安定基金爭議連環燒，民眾黨立法院黨團今召開記者會指控，勞動部大內宣不手軟，連墊償基金都敢亂花，顯見勞工是民進黨心中最肥的一塊肉。勞動部回應，近兩年依法編列的積欠工資墊償基金預算，全數用於針對工資墊償業務做廣播宣導，並未挪作他用，宣導內容也完全屬於墊償及提繳業務與民眾權益宣導。

民眾黨立委陳昭姿指出，從2023到2024年上半年，整個勞動部花在新媒體的預算超過1億元，其中就勞工保險局的部分，媒體宣傳總額超過980萬元，而且不止濫用就業安定基金，就連積欠工資墊償基金都敢動用。

勞動部回應，各界對於就安基金支用質疑，待收到審計部報告後，會進一步公布處置辦法。若有確實證據及疑慮，應移送政風和檢調單位，絕不閃避、絕不護短。勞動部除全力配合檢調提供所需資訊，也正研議強化就安基金支用的把關機制，會盡快向立法院報告。

針對民眾黨團指勞保局使用積欠工資墊償基金使用情形，勞動部說明，依據「積欠工資墊償基金提繳及管理辦法」第18條規定，勞保局辦理積欠工資墊償基金業務，每年所需行政經費應編列預算，由基金孳息支應。勞保局112及113年，每年編列積欠工資墊償基金預算70.3萬，全數用於針對工資墊償業務做廣播宣導，並無挪作他用，宣導內容完全屬於墊償及提繳業務與民眾權益宣導，期使勞工確實明瞭自身權益。

此外，有關立委質疑勞動部不願回覆索資，勞動部也說，回覆需要一定的作業時間，將盡快提供。