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唯一獲獎媒體！聯合報系獲「國家永續發展獎」 卓揆：盼媒體扮積極角色

聯合報／ 記者邱怡瑄／台北即時報導
行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」19日舉行第二十屆頒獎典禮，本屆共162個機關團體報名，最終選出46個獲獎單位，聯合報是唯一獲獎媒體。圖為獲獎者和主辦方大合照。記者蔡宗儒／攝影
行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」19日舉行第二十屆頒獎典禮，本屆共162個機關團體報名，最終選出46個獲獎單位，聯合報是唯一獲獎媒體。圖為獲獎者和主辦方大合照。記者蔡宗儒／攝影

台灣永續指標獎項之一「國家永續發展獎」今（19）日舉行頒獎典禮。聯合報系是唯一獲獎媒體，由永續長羅國俊代表領獎。行政院長卓榮泰頒獎時也表示，希望媒體能扮演積極角色，幫助政府推動永續。

獲獎單位的永續行動涵蓋多個領域，包括淨零減碳、數位醫療、生物多樣性及循環經濟等。卓榮泰致詞時強調，永續發展和ESG已成為全民共識。他指出，本屆的獲獎者是「為老問題找新方法、為新問題找好方法」，這些創新舉措將成為政府制定永續政策的重要參考。

羅國俊說，媒體透過報導傳播永續觀念、進行社會溝通，對台灣邁向永續及2050淨零目標至關重要。聯合報今年獲得國家環境教育獎、綠色採購獎、國家永續發展獎等數個永續類獎項，羅國俊認為這是對報系努力的肯定，也鼓勵聯合報系繼續朝「永續媒體」的方向邁進。

除了秉持媒體本業，聯合報系此次獲獎還凸顯其在永續領域的具體實踐：聯合報教育事業部多年來在中小學發行「好讀周報」，為未來世代培養永續意識；汐止總部則積極推動節能減碳，並設置雨水回收系統等環保措施。聯合報系也於2021年成立專責永續行動的「永續工作室」，展現深耕永續的決心。

行政院國發會主委劉鏡清說，國家永續發展獎邁入第20年，本屆申請踴躍，共162個單位報名，最終選出46個獲獎單位；由於入選單位表現卓越，本屆新增「入選獎」，有17個單位擇優授予該獎項。

行政院國家永續發展委員會自2004年起辦理國家永續發展獎，表揚對永續發展有實質貢獻的單位。本屆分為「教育」、「企業」、「民間團體」與「政府機關」四大類辦理評選作業，歷經三個月選出最終獲獎名單。

◼️2024年國家永續發展獎完整獲獎名單，請見：https://www.ndc.gov.tw/nc_14813_38619

台灣永續指標獎項之一「國家永續發展獎」19日舉行頒獎典禮，行政院長卓榮泰（圖左）親自頒獎，聯合報系作為唯一獲獎媒體，由永續長羅國俊（圖右）代表領獎。記者蔡宗儒／攝影
台灣永續指標獎項之一「國家永續發展獎」19日舉行頒獎典禮，行政院長卓榮泰（圖左）親自頒獎，聯合報系作為唯一獲獎媒體，由永續長羅國俊（圖右）代表領獎。記者蔡宗儒／攝影

永續 淨零 行政院

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