大陸冷氣團發威…合歡山夜間可能結冰 台14甲翠峰至大禹嶺預警封閉

大陸冷氣團發威，合歡山今天短暫降冰霰，雖未積雪，遊客興致不減；公路局研判合歡山2500公尺以上路段結冰機率高，宣布台14甲線翠峰至大禹嶺路段今晚6時至明晨7時預警封閉。

大陸冷氣團搭配水氣，合歡山海拔3275公尺武嶺地區及松雪樓一帶，今天清晨、下午短暫固態降水（冰霰或雪），雖然地面未見明顯積雪，仍不減「追雪族」興致，有遊客收集地面冰粒做成小雪人，也有學生不懼寒冷打赤膊拍照，但因遲遲未見下雪，遊客午後逐漸下山。

交通部公路局中區養護工程分局發布新聞稿表示，依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山昆陽至松雪樓、海拔2500公尺以上高山路段，夜間溫度在冰點以下，且水氣偏多，固態降水及路面結冰機率高，為維護用路安全，今天晚間6時至20日清晨7時，預警封閉台14甲線指標18至41.5公里處、南投縣翠峰至花蓮大禹嶺路段。

中區養護工程分局表示，視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大管制範圍至台8線，明天清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鍊車輛通行；另外，依合歡山雪季公告事項，下雪、積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車含大型重型機車，禁入管制路段。