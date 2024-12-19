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把關送禮文化 立委提案凍結勞動部長特別費預算

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立法院衛環委員會今繼續審查明年度勞動部公務預算。記者葉冠妤/攝影
立法院衛環委員會今繼續審查明年度勞動部公務預算。記者葉冠妤/攝影

勞動部勞發署北分署霸凌案，也燒出向上管理的送禮文化。勞動部長洪申翰上任後隨即宣誓從自身做起，杜絕準備禮物討好長官、向上管理文化。立法院衛環委員會今繼續審查明年度勞動部公務預算，立委蘇清泉提案減列勞動部首長特別費預算併凍結10分之1，為納稅人嚴格把關政府財政支出。

蘇清泉提案指出，勞動部預算案編列部長、次長特別費總計117萬9000元，首長特別費以全民資源建立首長關係，應以樽節為原則，先前北分署長備受爭議的送禮文化，讓新任部長洪申翰在媒體上表示自己不吃這一套，鑑於為納稅人嚴格把關政府財政支出，因此提案減列110萬元並凍結10分之1，待勞動部1個月內向衛福委員會提出書面報告後，始得動支。

洪申翰說，他一度跟業務單位乾脆說不用特別費送禮，但有庇護工場反映希望能支持庇護工場，因此他交代若要用特別費送禮，只送庇護工場產品，支持庇護工場。最後決議該案併凍10分之一，提書面報告後解凍。

勞動部 庇護工場 特別費

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