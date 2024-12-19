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最新發生人數近1萬8千人…肺癌連2年蟬聯「癌王」 醫：揪出潛在者是好事

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
低劑量電腦斷層免費篩檢（LDCT）能夠發現早期肺癌病變，政府明年將放寬篩檢對象。本報資料照片
低劑量電腦斷層免費篩檢（LDCT）能夠發現早期肺癌病變，政府明年將放寬篩檢對象。本報資料照片

衛福部今天公布最新「111年癌症登記報告」，肺癌連續2年蟬聯首位，新發生人數為1萬7982人，較去年1萬6880人增加1102人。肺癌權威、台大醫院外科部主任陳晉興表示，找出罹癌者是好事，而且肺癌及早發現是翻轉高死亡率的關鍵，國健署癌症篩檢策略正確。

近幾年，肺癌死亡率有下降趨勢，主因是早期確診及治療，達到更好的預後。陳晉興說，早期篩檢策略奏效，而且行政院已經拍板明年擴大五癌篩檢對象，放寬年齡範圍以強化篩檢成效。他指出，國健署已經預估肺癌新發生人數會持續上升，一直到2030年，人數將達2萬8000人至3萬人左右。

陳晉興認為，過了2030年，肺癌新發生人數會緩降，原因是全國人口不再增加。以「111年癌症登記報告」資料顯示及臨床數據，肺癌新發個案數0與1期合計達38.5%、第2期為3.7%、第3期10.4%，但是第4期仍高達47.4%。

近年民眾健康意識提升，加上政府提供免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，提高早期發現比率。陳晉興說，找出早期癌症患者是好事，但憂慮造成肺癌的原因很多，除了吸菸、空汙、職場或居家環境暴露等特定風險外，還有許多不明原因，任何人都可能罹患肺癌。

今年公布的最新癌症登記報告，除了肺癌，所有的新發生癌症人數較去年增加8531人，陳晉興說，政府致力於癌症前端預防，明年將再增加篩檢經費，預算從原來的28億元增加為68億元，並擴大癌症篩檢對象、降低年齡。

國健署明年放寬癌症篩檢，大腸癌篩檢年齡從原先50至74歲，調整為45至74歲及40至44歲具家族史者。子宮頸癌從30歲以上，下修至25歲以上女性；乳癌從45至69歲，擴大為40歲至74歲女性。肺癌則放寬重度吸菸者定義，從大於等於一年30包放寬為20包，以及父母、子女、兄弟姊妹具肺癌家族史者。

癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏表示，可以預期癌症新發生人數增加，有許多個案都是屬於早期發現，只要把握治療黃金期，五年存活率可達9成以上，乳癌甚至可達99.9%。她強調，藉由預防篩檢揪出異狀之外，也要主動回診「陽追」，及早接受進一步檢查。

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