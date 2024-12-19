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駕駛注意！7快速公路調降大貨車速限至80公里 明年4月起正式實施

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台66線等7處快速公路明年將20噸以上大貨車最高速限調降為每小時80公里。圖/公路局提供
台66線等7處快速公路明年將20噸以上大貨車最高速限調降為每小時80公里。圖/公路局提供

交通部公路局今表示，台66線等7處快速公路現行速限每小時90公里，自明年1月1日至3月31日將20噸以上大貨車最高速限調降為每小時80公里，且列為宣導期，明年4月1日起正式實施。

公路局指出，此次實施路段分別為台66線10K+100至27K+205（市道114線－大溪端）、台68線1K+000至16K+800（南寮端－新中正橋交流道）、台72線2K+410至20K+800（後龍端－中興）、台76線11K+400至27K+000（埔鹽交流道－林厝）、台84線32K+487至37K+800（頭社交流道－走馬瀨）、台86線0K+000至17K+900（台南端－關廟）、台88線0K+000至22K+391（五甲系統交流道－竹田端）。

公路局表示，有鑑於台61線西濱快速公路自去年3月1日實施20噸以上大貨車降速措施後，大貨車事故占比有顯著下降，為維護快速公路整體路段交通安全，今年9月與各縣市警察局協商或會議討論，並於10月底邀集相關大貨車公會研商，取得實施調降速限措施共識。

公路局指出，為使各大貨車業者及駕駛能提早適應調降速限規定，將於宣導期間針對超速車輛製發宣導單予以提醒，並就超速車輛較頻繁的業者進行查訪了解，呼籲大貨車業者及駕駛依循相關速限標誌及告示牌面指示行駛，並配合相關速度管理與載重管制措施，以確保快速公路用路人

交通部 標誌 速限

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