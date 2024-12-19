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胃酸逆流不敢吃湯圓…雲林首推「漢方四神湯圓」 顧胃又潤肺

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林中藥公會和林內土地公廟合作推出「漢方四神湯圓」替代砂糖和麵粉，顧胃又潤肺，適合胃酸逆流及血糖高的人食用。記者蔡維斌／攝影
雲林中藥公會和林內土地公廟合作推出「漢方四神湯圓」替代砂糖和麵粉，顧胃又潤肺，適合胃酸逆流及血糖高的人食用。記者蔡維斌／攝影

冬至將屆，很多血糖高、腸胃不適的人不敢吃湯圓，雲林縣中藥公會與林內鄉福德宮今天首推「漢方四神湯圓」，湯圓添加四神粉更搭味，再以羅漢果、麥芽糖熬煮減糖，顧胃又潤肺，味道更香Q，適合胃症或血糖不穩的人食用，不必再擔心冬至吃不了湯圓。

雲林縣中藥公會監事邱世文表示，通常搓好湯圓都會沾麵粉或糯米粉，讓湯圓避免沾黏一起，由於湯圓以糯米為原料，澱粉較高容易引起胃酸逆流，許多胃腸較差的人都不敢吃，難以享受冬至冷天一碗熱呼呼湯圓的滋味，也使歲末「呷圓大團圓」的氣氛大大降低。

邱世文說，為讓容易胃酸逆流的人也能安心吃湯圓，以蓮子、芡實、山藥、茯苓製成的四神粉替代為麵粉或糯米粉，可降低胃酸也可健脾胃助消化。

除了胃不適的人，湯圓的甜湯也讓血糖高的人望而怯步，邱世文說，天然中藥材羅漢果和麥芽糖代替砂糖，甜味更帶有天然香氣，可達到減糖效果，加上羅漢果和麥芽糖有清熱潤肺之效，也不太影響血糖波動，適合腸胃不好、血糖不穩的人食用。

雲林中藥公會今天在林內福德宮推出現煮「漢方四神湯圓」，讓民眾共享。主委張建龍指出，今天特邀林內義峰高中餐飲科學生一起搓煮四神湯圓，並送出300盒湯圓給來參拜信眾，提早過冬至。

廟前廣場人滿滿，人手一碗熱騰騰的四神湯圓，許多品嘗後的人均豎起大拇指喊讚，一位多年胃食道逆流且有糖尿的陳姓老翁說，年輕超愛吃湯圓，年老胃變差，許多年不敢碰湯圓，今天初嘗，湯圓加四神很搭味，更香Q且湯也不膩甜，真過癮。

邱世文表示，保健食品興起衝擊傳統中藥，其實許多中藥材很適合與餐食融合，尤其中藥材純天然更安全更健康，用來佐料更美味。

雲林中藥公會和林內土地公廟合作推出「漢方四神湯圓」用四神粉和羅漢果替代砂糖和麵粉，顧胃又潤肺，適合胃酸逆流及血糖高的人食用。記者蔡維斌／攝影
雲林中藥公會和林內土地公廟合作推出「漢方四神湯圓」用四神粉和羅漢果替代砂糖和麵粉，顧胃又潤肺，適合胃酸逆流及血糖高的人食用。記者蔡維斌／攝影
雲林中藥公會和林內土地公廟合作推出「漢方四神湯圓」用四神粉和羅漢果替代砂糖和麵粉，顧胃又潤肺，適合胃酸逆流及血糖高的人食用。記者蔡維斌／攝影
雲林中藥公會和林內土地公廟合作推出「漢方四神湯圓」用四神粉和羅漢果替代砂糖和麵粉，顧胃又潤肺，適合胃酸逆流及血糖高的人食用。記者蔡維斌／攝影
雲林中藥公會和林內土地公廟合作推出「漢方四神湯圓」用四神粉和羅漢果替代砂糖和麵粉，顧胃又潤肺，適合胃酸逆流及血糖高的人食用。記者蔡維斌／攝影
雲林中藥公會和林內土地公廟合作推出「漢方四神湯圓」用四神粉和羅漢果替代砂糖和麵粉，顧胃又潤肺，適合胃酸逆流及血糖高的人食用。記者蔡維斌／攝影
雲林中藥公會和林內土地公廟合作推出「漢方四神湯圓」用四神粉和羅漢果替代砂糖和麵粉，顧胃又潤肺，適合胃酸逆流及血糖高的人食用。記者蔡維斌／攝影
雲林中藥公會和林內土地公廟合作推出「漢方四神湯圓」用四神粉和羅漢果替代砂糖和麵粉，顧胃又潤肺，適合胃酸逆流及血糖高的人食用。記者蔡維斌／攝影

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