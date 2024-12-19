哪些海廢種類最多？極端氣候頻繁影響 台南社大揭曉2年海廢監測結果

台南社大海廢社20年來每個月都固定淨灘及觀察海廢種類，從未間斷，最近公布2年來海廢種類，以塑膠袋、塑膠製品、保麗龍、寶特瓶、塑膠繩子等最多；其中，南區四鯤鯓過去來自國外的海廢少，近1年來增多，顯示除海廢沒減少外，極端氣候也是因素。

社大建議，許多回收、鼓勵塑膠袋重複使用以及自帶容器都已見效，但力度還不夠，應再加強宣傳及輔導。

環保局長許仁澤說，針對海灘上垃圾，市府每個月檢討一次，各權責單位都會定期清理。目前也有許多社團、企業在淨灘，被動清理是好事，但更重要的是防止海上漂來的垃圾，但涉及到海上及船舶管理。陸上作為會加強宣導及落實垃圾減量，並讓回收機制更完整。

台南社大研究員晁瑞光指出，從20年前開始每個月最後一個周日到台南海域作海廢觀測與淨灘，每次的淨灘除志工參加外，大專院校及國高中小學生也來響應，除了讓海灘更乾淨外，也從海廢種類發現問題。以近2年透過淨灘，統計的海廢數量為例，塑膠袋、塑膠製品、保麗龍、寶特瓶、塑膠繩子、塑膠飲料杯、吸管、瓶蓋最多。

這些海廢分3大類，其中與牡蠣養殖有關的為保麗龍等發泡材質塑膠品，以及塑膠、鐵製繩子，雖然鐵絲可回收，但在沙灘上卻成傷人的危險物品；另一類是一次性飲料容器，其中寶特瓶最多，而且國外的寶特瓶愈來愈多，主要來自大陸、越南、菲律賓，又以大陸最多。

過去四鯤鯓的外國海漂物不多，因為地形關係，北邊的海漂不易漂進來，但近1年多卻明顯增加；分析海漂物沒有減少，可能與數量增多，以及極端氣候頻繁影響，更多海漂物被強風、強浪沖來此。

第3類是塑膠品與塑膠袋，海灘上可見破碎塑膠製品及塑膠微粒，顯示在海上漂流已久並碎裂，另許多塑膠袋不是老舊快破掉或已破掉，而是看起來還新的，研判是垃圾袋被亂丟，大雨時隨溪流沖到出海口。最近更在四鯤鯓發現電路板等廢棄電子零件，懷疑是二仁溪部分廢棄電子零件被沖到出海口後，再被捲到附近海灘，也是警訊。