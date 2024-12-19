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華信航空虛擬客艙飛到台東 陪伴護理之家、日照中心長輩重溫搭機體驗

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
空服員示範抱枕、頸枕、枕頭三合一的「多功能枕」使用方法，並貼心協助長輩試用。華信提供
空服員示範抱枕、頸枕、枕頭三合一的「多功能枕」使用方法，並貼心協助長輩試用。華信提供

華信航空19日舉辦虛擬客艙送愛到台東公益活動，帶著迦南護理之家、金峰及關福日照中心近五十位長輩體驗溫馨的客艙服務，陪伴爺爺奶奶提前歡渡聖誕節。華信航空機師、空服員及愛心社志工人員將迦南銀髮生活福祉中心一樓變成飛機客艙，從歡迎登機、機師廣播、空服員示範救生衣及推餐車提供餐點服務，全程模擬搭飛機流程，讓長輩重溫搭機之旅。

「歡迎搭乘華信航空愛心班機！」登機時間一到，長輩們個個手持登機證，由華信空服員引導至虛擬客艙入座，在機師沉穩的廣播中順利啟程。空服員隨後示範救生衣及安全帶使用方法，接著親切推著餐車一一為長者送上伊甸基金會「台東嗎哪庇護工場」生產的餐盒，間接鼓勵身心障礙者，也讓長輩們彷彿置身飛機客艙內，臨場感十足。

搭乘這趟虛擬客艙的長者有不少人搭過飛機，一位老奶奶表示「已經好多年前的事，都快忘記了。」再次重溫搭機流程，直說「喜歡被服務的感覺」；有一位老爺爺則表示從沒有搭乘過飛機，趁著這個機會體驗一下，尤其華信航空女性機務工程師分享的維修飛機小故事，他覺得新奇又好玩。

華信航空長期關懷偏鄉地區弱勢族群，職工愛心社則是由公司各單位員工自發組成，希望能為社會帶來溫暖的力量。華信航空在活動中致贈愛心捐款，協助一粒麥子基金會東部偏鄉「不只是日照」建置計畫，由東基公益總執行長呂信雄代表接受，他特別感謝華信航空長期關注台東偏鄉公益，對東基公益的協助亦不遺餘力。華信航空在聖誕節前夕贈送長輩「多功能抱枕」聖誕禮物，並陪伴長者玩遊戲同樂，透過本次虛擬客艙服務，讓長者們體驗或回憶搭乘飛機的美好時光，相當溫馨有意義。

華信航空空服員在虛擬客艙裡示範穿戴救生衣，讓長輩彷彿置身真實的飛機客艙情境裡。華信提供
華信航空空服員在虛擬客艙裡示範穿戴救生衣，讓長輩彷彿置身真實的飛機客艙情境裡。華信提供
華信航空機師、空服員、機務人員及愛心志工團隊，與迦南護家、金峰及關福日照中心長輩們一起在「虛擬客艙」內合影。華信提供
華信航空機師、空服員、機務人員及愛心志工團隊，與迦南護家、金峰及關福日照中心長輩們一起在「虛擬客艙」內合影。華信提供

偏鄉 空服員 華信航空

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