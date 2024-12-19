28歲男乾癬不敢剪髮謊稱「曬傷」 新口服藥免冷藏、服用更便利

年僅28歲楊先生，在大三時出現乾癬紅疹，起初只是大腿局部，後來擴散至全身，一度向人謊稱是「曬傷」；後來雖然透過健保給付的生物製劑獲得改善，但給付期限一到又故態復萌，嚴重程度甚至到手指無法彎曲。後來在嘗試新型口服小分子標靶藥物TYK2抑制劑後，每天吃一顆藥就獲得改善，也不用像生物製劑般需要冷藏保存，直呼便利。

台灣乾癬盛行率約0.25%，亞洲男性罹患率比男性多1.6倍。台大醫院皮膚部主任醫師蔡呈芳表示，乾癬是免疫疾病，成因未明，但前遺傳、外傷感染、部分藥物（如抗瘧疾藥物、類固醇）、內分泌系統變化、壓力等可能是誘發或惡化乾癬因子。

蔡呈芳說，特別是頭皮型乾癬，不僅容易感到焦慮與自信心下降，更可能伴隨暫時性掉髮，或是乾癬性關節炎。台北林口長庚醫院皮膚科黃毓惠也說，有遇到病人擔心頭皮的大面積紅斑或是皮屑，甚至不敢剪頭髮，擔心設計師會排斥而躊躇。

黃毓惠表示，新型口服小分子標靶藥物，不用用擦藥、光照等剪頭髮、影響外觀，也不用冷藏打亂生活計畫。病人穩定服藥4個月，有6成民眾可以達到乾癬症狀改善至少75%。新型口服藥物服用便利，每天緊要一顆，有近半患者會優先選擇口服藥物。

蔡呈芳說，目前健保僅有口服PDE4抑制劑跟生物製劑注射，生物製劑有2年期限，期間到後恐怕得經歷「下車」面臨復發疑慮；而PDE4在穩定服藥10至16周後，效果略遜於TYK2抑制劑3成；目前TYK2健保已經同意給付，但仍在議價階段，目前自費使用，目前自費使用每月約1萬元。