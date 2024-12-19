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氣溫探新低！玉山霧淞景觀迷人 玉山線單日往返喊停

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山主峰岩上霧淞。圖／山友陳枝彬提供
玉山主峰岩上霧淞。圖／山友陳枝彬提供

玉山國家公園溫度再下探，今天清晨7時氣溫降到零下4.1度，園區高海拔地區滿佈霧淞，成為銀色世界。玉管處表示，今天起到3月31日玉山實施雪季服務管理措施，玉山線單日往返暫停申請，3千公尺以上地區僅受理具雪地經驗並備妥雪攀裝備隊伍申請。

依氣象署觀測資料,玉山今天上午7時出現零下4.1度低溫，12月21日另一大陸冷氣團南下，各地氣溫將再度下滑，並持續到24日。

玉管處表示，受天候影響，海拔3千公尺以上高山地區部分路段不適合一般登山活動，所以自12月19日起至114年3月31日期間，實施雪季服務管理措施。受理具雪地經驗並備妥雪攀裝備之隊伍申請，相關申請說明及表單可至「台灣登山申請一站式服務網\公佈欄\檔案下載\雪季期間入園申請說明(含自我檢查表及聲明書)」(網址 https://hike.taiwan.gov.tw/news_6.aspx )查詢下載。

雪季服務實施路線包含玉山線、八通關線、南二段、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線及新康山線等行經海拔3千公尺以上易積雪結冰路段。「玉山線單日往返」在雪季期間暫停申請。玉山前峰、庫哈諾辛山/關山線，雖未在雪季服務範圍內，仍應注意山區步道狀況。玉管處將視雪況調整實施路線及日期，屆時另依入園網頁公布為主。

玉管處提醒遊客，雪季期間上山請注意保暖，備妥雪季登山裝備，確實學習雪季登山技能，如遇無法克福問題，請盡速撤退下山，不要貿然前往。呼籲民眾做足準備再上山，減少人為干擾，保持環境原貌。

圓峰回排雲山莊步道枝幹上出現霧淞美景。圖／玉管處提供
圓峰回排雲山莊步道枝幹上出現霧淞美景。圖／玉管處提供

下載 氣溫 玉山國家公園

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