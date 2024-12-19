無印良品小料理匙塑化劑超標 迪卡儂水壺標示違規

無印良品料理匙塑化劑含量超標。衛福部食藥署今天公布最新塑膠材質食品容器具稽查結果，無印良品台東門市販售的產品，有5件標示不合格，共被裁罰5.7萬元，其中1款為小料理匙，塑化劑鄰苯二甲酸二丁酯超標，門市產品已下架並銷毀；另外，迪卡儂中山營業所的水壺，則是包裝與本體標示的耐熱溫度不符，遭罰4萬元。

食藥署今天公布「113年度新興含塑膠材質食品容器具或包裝稽查專案執行結果」，北區管理中心 主任鄭維智表示，製造業及販售業查核食品接觸面，含塑膠材質食品容器具或包裝成品標示，共完成250件，其中238件合格，12件標示不符規定，均由所轄衛生局依法處辦，主要違規為耐熱溫度標示不實、未標示食品接觸面材質名稱或未以「明確指稱材質之中文名稱或通用符號」標示、未標示耐熱溫度、未標示一次性使用或重複性使用或等同意義字樣。

抽驗含塑膠淋膜植物纖維類、塑膠手套、塑膠奶瓶、矽膠類及其他食品接觸面含塑膠材質等食品容器具共100件，檢驗食品器具容器包裝衛生標準，如螢光增白劑、塑化劑、嬰幼兒奶瓶等，以及蒸發殘渣、材質試驗-雙酚A、材質鑑別及耐熱溫度標示符合性，其中2件矽膠類產品初抽驗檢出塑化劑不符規定，經所轄地方政府衛生局命業者限期改正後，均已無產品可供複抽驗，後續列入加強管理對象。

鄭維智表示，2款被檢出塑化劑超標的品項，分別來自無印良品台東門市，以及彰化的優之館有限公司，其中無印良品的料理匙（小），檢出0.4ppm的鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）；優之館的杯蓋矽膠貓耳朵10cm品項，則驗出鄰苯二甲酸2-乙基己基酯（DEHP），產品初抽驗結果不符規定後，已全面下架銷毀，無產品可供複抽驗，衛生局將業者納入加強追蹤列管名單，這次有2款矽膠類產品檢出塑化劑，提醒消費者在選購時要留意。

無印良品本次不合格品項共5件，包括小料理匙、2公升壓克力冷水筒、800毫升攜帶式透明水壺、方形及圓形矽膠製冰器，鄭維智表示，業者違規情節除1項塑化劑超標外，其他還有產品外包裝未標示塑膠材質耐熱溫度、外包裝標示材質「丙烯樹脂」，及本體打印材質「アクリル樹脂 Methacrylicresin」，其材質名稱未以「明確指稱材質之中文名稱或通用符號」標示等，地方衛生局裁罰5.7萬元。

另外，迪卡儂中山營業所的水壺，未標示耐熱溫度；外包裝標示本體材質為100%熱塑性聚氨酯（TPU），本體卻以壓印方式，標示50%TPU，台北市衛生局裁罰4萬元。

鄭維智表示，食品器具、食品容器或包裝的品質，應符合食安法第17條所授權訂定的「食品器具容器包裝衛生標準」，不符合者依同法第48條規定經命限期改正，屆期不改正者，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。