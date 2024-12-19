長者有「老人味」？醫生拆解成因 教4招減少異味提升生活品質

隨著年齡增長，長者身上會散發一股俗稱「老人味」。臺灣有醫生在網上發文，拆解形成身體氣味的成因，包括排尿不順、新陳代謝變差等，而醫生也提醒長者只要加以注意，提供4種減低氣味的有效方法，幫助長者改善生活品質，自在享受人生下半場。

臺灣施冠偉醫生在Facebook專頁「理雞先生―泌尿科施冠偉醫師」發文，指「老人味」又稱加齡臭，是隨著年紀增加而逐漸產生的體味變化。

「老人味」產生原因：

1 .汗液和皮脂分泌較多

隨著年齡增長，皮膚老化後，皮脂腺體活動改變，汗液和皮脂的分泌增加，與空氣接觸氧化，加重異味。

2 .排尿不順、攝護腺肥大

攝護腺肥大是中老年男性常見的排尿困擾。當排尿不順、漏尿狀況發生，有時會合併尿騷味產生。

3 .新陳代謝變差

隨著年紀增加，身體的新陳代謝變差，使皮膚上的角質層累積過厚，若未適時清潔，就會慢慢產生體味。

4 .洗澡頻率變低

有些長輩因為害怕地板濕滑跌倒，減少洗澡次數。或是行動不方便，減少出門次數，也跟著降低洗澡頻率。

降低「老人味」的4種方法：

1 .維持良好的衛生習慣

選擇透氣性高的衣物，減少汗臭味。

2 .解決排尿困擾

若有攝護腺肥大狀況，經泌尿科醫生評估后，可以通過藥物、手術治療，改善健康情況和異味產生。

3.均衡飲食

減少攝取刺激辛辣的飲食，並多補充水分攝取，促進體內代謝。

4 .浴室加裝輔具説明

可在浴室加裝扶把或洗澡椅，增加洗澡時便利性，也更安全。

施冠偉醫生指，身體散發出的氣味會影響社交和健康，如果發現身邊長者有泌尿問題或有「老人味」，可主動關心，與長輩一起到皮膚科或泌尿科檢查，幫助他們改善生活品質。

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文章授權轉載自《香港01》