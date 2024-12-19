快訊

力阻3法案三讀過關！綠委突襲破窗佔領主席台 陳玉珍遭攔場外怒嗆

檢方結案倒數！柯文哲「抬頭挺胸」應訊答辯 逾5hr後還押看守所

父子同喪火場…廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

聽新聞
0:00 / 0:00

長者有「老人味」？醫生拆解成因 教4招減少異味提升生活品質

香港01／ 撰文：喬納森
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

隨著年齡增長，長者身上會散發一股俗稱「老人味」。臺灣有醫生在網上發文，拆解形成身體氣味的成因，包括排尿不順、新陳代謝變差等，而醫生也提醒長者只要加以注意，提供4種減低氣味的有效方法，幫助長者改善生活品質，自在享受人生下半場。

臺灣施冠偉醫生在Facebook專頁「理雞先生―泌尿科施冠偉醫師」發文，指「老人味」又稱加齡臭，是隨著年紀增加而逐漸產生的體味變化。

「老人味」產生原因：

1 .汗液和皮脂分泌較多

隨著年齡增長，皮膚老化後，皮脂腺體活動改變，汗液和皮脂的分泌增加，與空氣接觸氧化，加重異味。

2 .排尿不順、攝護腺肥大

攝護腺肥大是中老年男性常見的排尿困擾。當排尿不順、漏尿狀況發生，有時會合併尿騷味產生。

3 .新陳代謝變差

隨著年紀增加，身體的新陳代謝變差，使皮膚上的角質層累積過厚，若未適時清潔，就會慢慢產生體味。

4 .洗澡頻率變低

有些長輩因為害怕地板濕滑跌倒，減少洗澡次數。或是行動不方便，減少出門次數，也跟著降低洗澡頻率。

降低「老人味」的4種方法：

1 .維持良好的衛生習慣

選擇透氣性高的衣物，減少汗臭味。

2 .解決排尿困擾

若有攝護腺肥大狀況，經泌尿科醫生評估后，可以通過藥物、手術治療，改善健康情況和異味產生。

3.均衡飲食

減少攝取刺激辛辣的飲食，並多補充水分攝取，促進體內代謝。

4 .浴室加裝輔具説明

可在浴室加裝扶把或洗澡椅，增加洗澡時便利性，也更安全。

施冠偉醫生指，身體散發出的氣味會影響社交和健康，如果發現身邊長者有泌尿問題或有「老人味」，可主動關心，與長輩一起到皮膚科或泌尿科檢查，幫助他們改善生活品質。

延伸閱讀：

港人赴台掃街注意！這款小吃一吃血糖即升醫生籲珍珠奶茶要這麼喝

端午節食 1 隻肉粽！女病人血糖「飆破 200 」醫生揭：這樣吃出事了

文章授權轉載自《香港01》

氣味 泌尿科 醫師 長輩

延伸閱讀

確診糖尿病零食統統要戒掉了？醫推5零食適量安心吃

有利腸道又能控制血糖 專家教你從簡單碳水化合物改吃這種

22萬人有糖尿病不自知 醫示警：多吃喝、疲勞皆警訊

用力擦陳年水垢大錯特錯？專家曝浴室清潔4大NG行為 一不注意當心中毒

相關新聞

「撞」況不斷…一天兩列車接連撞毀車頭 台鐵公司：調查後將進行懲處

台鐵一列EMU900型區間車今天在花蓮準備進入洗車線時，疑似因聯繫疏失，導致列車撞上電桿，造成車頭及駕駛室毀損；不料，今...

衛福部公布最新癌症登記 攝護腺癌排名上升、子宮體癌進入前十

國人聞癌色變，衛福部國健署今天發布最新癌症登記資料，111年十大癌症標準化發生率有小幅度變化，攝護腺癌總排名第5位，新增...

長者有「老人味」？醫生拆解成因 教4招減少異味提升生活品質

隨著年齡增長，長者身上會散發一股俗稱「老人味」。臺灣有醫生在網上發文，拆解形成身體氣味的成因，包括排尿不順、新陳代謝變差等，而醫生也提醒長者只要加以注意，提供4種減低氣味的有效方法，幫助長者改善生活品質，自在享受人生下半場。

糗！台鐵區間車進站送洗 疑調度不慎自撞車頭受損

台鐵一列EMU900型區間車今天下午2時許，在花蓮火車站由調車機推進洗車線要進行洗車作業時，疑似引導出問題，撞上止衝擋與...

「斷崖式冷凍」4原因易致猝死 醫示警高危3族群：不容忽視

近日受到冷空氣接二連三南下的影響，氣溫像溜滑梯般驟降，對心血管疾病患者的健康威脅甚鉅。黃軒醫師在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」提醒，民眾長時間暴露於斷崖式冷凍的環境，可能會引發低體溫併發症，甚至導致心律不整和心臟驟停。

配合全球經貿發展趨勢 台日簽植物品種檢定報告書合作備忘錄

第48屆台日經貿會議今天在東京舉行，台日簽署植物品種檢定報告書合作備忘錄，堪稱一大突破，對促進兩國農產品國際競爭力和產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。