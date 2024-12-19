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妹神來了！台灣大 MyVideo 獨家直播張惠妹跨年演唱會

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
張惠妹將陪歌迷跨年。圖／聲動娛樂提供
張惠妹將陪歌迷跨年。圖／聲動娛樂提供

國際級華語超級天后張惠妹跨年將唱進大巨蛋，台灣大（3045）宣布，MyVideo將於12月31日周二23點55分起至2025年1月1日00點10分，全台獨家直播張惠妹《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》，跨年倒數時刻，搶不到演唱會門票沒關係，一樣可以透過MyVideo與大巨蛋超過3萬粉絲，一起迎接2025年。

台灣大指出，除直播張惠妹大巨蛋演唱會跨年時刻，台中跨年晚會也成為民眾引頸期盼盛事，已連續4年奪下網路流量冠軍，台灣大今年2度贊助《2025蛇現幸福 台中跨年夜》，為唯一贊助此音樂盛會的電信業，將於12月31日18點30分起於MyVideo直播，卡司「A咖」雲集，包含韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In、饒舌天團玖壹壹、華語天團告五人、人氣饒舌歌手高爾宣、超夯偶像男團Ozone、鼓鼓呂思緯與蕭秉治限定團體「GX」等。

為迎接2025年，台灣大表示，推出新年獨家活動，即日起至12月22日23點59分止，只要完成以下三項任務，就有機會獲得兩張《2025 超級巨星紅白藝能大賞》錄影入場門票：首先，追蹤「台灣大哥大 Open Possible」官方Instagram；接著，在指定活動貼文下tag兩位好友並留言「任何暖心的話」；最後，公開分享限時動態並維持24小時。中獎名單將於12月23日公布於台灣大哥大官方IG留言處，請持續鎖定最新消息。

此外，台灣大表示，MyVideo將於1月28日除夕晚上，線上直播《2025 超級巨星紅白藝能大賞》，超強表演卡司包含六度登上《紅白》的王心凌、超級天團頑童MJ116、玖壹壹、人氣樂團八三夭及小男孩樂團等。此外，啤雲豹電豹女與韓裔啦啦隊李雅英也將登台演出，與全球觀眾一同迎接除夕夜。

台灣大哥大 張惠妹 跨年晚會

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