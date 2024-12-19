快訊

台中全聯倉儲大火10多人受困 雲梯車驚險搶救畫面曝光

影／全聯倉儲大火多人待援 空拍待援者困頂樓畫面曝

胖燦瘦了一大圈變型男 鄭文燦苦笑「可見我有多委屈」

聽新聞
0:00 / 0:00

小心初期無明顯症狀的「無聲癌」！ 這些徵兆別輕忽

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
許多癌症初期無明顯症狀，國健署呼籲民眾定期檢查，符合資格者接受公費癌症篩檢。圖／本報資料照片
許多癌症初期無明顯症狀，國健署呼籲民眾定期檢查，符合資格者接受公費癌症篩檢。圖／本報資料照片

衛福部公布最新「111年癌症登記報告」，國人罹癌人數較去年增加了8531人，新發生癌症人數為13萬293人。國健署署長吳昭軍呼籲，「很多癌症沒有徵兆」，發現時為時已晚，如何預防癌症？他建議，要定期健康檢查以及癌症篩檢，日常也要注意身體異常。

吳昭軍表示，不同癌症有不同的症狀及好發年齡，「定期做五癌篩檢」可遠離健康威脅。目前國際間尚無實證建議對攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、子宮體癌、非何杰金氏淋巴瘤及卵巢癌的無症狀者進行篩檢。若民眾察覺自身有以下異常症狀，請務必就醫並遵循醫師指示，及早診治。

上榜癌症的警訊

攝護腺癌：小便無力、頻尿、急尿及夜尿等排尿症狀或不明原因骨頭疼痛，有解尿困難要小心。

甲狀腺癌：快速長大的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難，可能覺得頸部有壓迫感。

胃癌：噁心、脹氣、消化不良、食欲差，伴隨體重下降；持續發展會有胃出血，經常有胃食道逆流也要小心。

皮膚癌：皮膚隆起硬塊、潰瘍；痣的顏色、大小發生變化，常因不痛不癢而忽視警訊。

子宮體癌：停經後的出血、非經期的不正常的出血，包括月經周期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血。

非何杰金氏淋巴瘤：不明原因發燒38°C以上、6個月內體重減輕達10%、夜間盜汗、局部或全身如頸部、腋下、鼠蹊等表淺淋巴腺無痛性腫大。

卵巢癌：下腹部腫塊、腸胃道症狀，如噁心、嘔吐、胃口差、腹脹、腹痛、便秘等，有下腹部脹痛感。

另，由於癌症初期並無明顯症狀，容易讓人忽略，若有常見癌症的異常症狀，請務必就醫並遵循醫師指示，才能及早阻斷已經發生變異的細胞進展為癌症或晚期癌症，以提升存活率。

肺癌：持續咳嗽、痰帶有血絲或咳血、呼吸急促並出現喘鳴聲、持續胸痛、聲音沙啞、四肢關節疼痛、無預警體重下降食欲不振。

大腸癌：血便、長期或慢性的腹部不適、排便習慣改變（便秘、腹瀉）、大便型態改變（變細、變水）、時常有便意感，總感覺糞便無法排空、貧血、疲勞、虛弱、臉色蒼白等。

乳癌：乳房發現硬塊、分泌物、皮膚凹陷、皮膚紅腫、腋下淋巴腫大、乳頭凹陷、乳頭濕疹或潰瘍。

肝癌：慢性B、C型肝炎、各種原因有肝硬化 (明顯肝纖維化)、習慣性飲酒、代謝症候群並肝功能異常。

口腔癌：口腔內部或周圍有腫脹、硬塊、脫皮落屑、發生不明原因麻木感、疼痛或觸痛、不明原因出血、口腔黏膜出現白斑或紅斑、舌頭活動度受阻、吞嚥或咀嚼時感到困難或疼痛。

子宮頸癌陰道分泌物增多，且有異味、非經期之不正常的陰道出血、下腹部疼痛、性交後出血。

子宮頸癌 淋巴 癌症

延伸閱讀

國健署公布醫療性凍卵、凍精補助 新制最快明年初上路

台灣C肝防治為國際模範生 衛福部：將加強篩檢三大族群

職場霸凌法制化 勞動部：研議中 明年5月底前提草案

代孕法案臨時大轉彎 關鍵原因傳「民進黨團操作」？

相關新聞

遭催繳2萬多國民年金…他怒指「窮人懲罰金」 網哭：剛被裁員就收到

政府推國民年金的初衷，是想要讓未被納入勞保、軍保、農保、公教保的無收入者可以納保，讓他們以後老年時能有基本的經濟保障。但有一名網友在臉書社團「匿名公社」上貼出一張照片並發文抱怨這是「窮人懲罰金」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛開罵：「失業懲罰金啦！」

癌症時鐘快轉！111年每4分2秒1人罹癌 第一名為肺癌

衛福部公布最新「111年癌症登記報告」，新發生癌症人數為13萬293人，相較於前一年增加了8531人。肺癌連續2年居首位...

北部校園百日咳群聚現蹤 12歲男童遭座位後方同學傳染

又見校園百日咳群聚，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，新增2例百日咳病例，為同班同學，兩人皆為12歲男童，目前校園接觸者共1...

金門冷氣團接力報到！這兩天「體感溫度僅2°C」周日最冷

金門本周受大陸冷氣團影響，天氣明顯轉冷，氣溫波動劇烈，尤其今天及周日有10°C以下的可能，體感溫度更低至2°C左右，金門...

十月大男嬰打卡介苗後…腫成小籠包還流「一整條膿」！ 嚇壞家長

彰化縣一名10月大的小男嬰在接種卡介苗3個月後，施打處竟成異常腫塊還流出黃色膿汁，經衛福部彰化醫院採驗送疾管署判定為卡介...

冷氣團接力襲台！北部寒冷、中南部日夜溫差大 高山下周仍可能飄雪

本周有2波大陸冷氣團影響，中央氣象署技正林秉煜表示，今天冷氣團預估影響到明天清晨，各地注意低溫情況；周五、周六回溫，周六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。