小心初期無明顯症狀的「無聲癌」！ 這些徵兆別輕忽

衛福部公布最新「111年癌症登記報告」，國人罹癌人數較去年增加了8531人，新發生癌症人數為13萬293人。國健署署長吳昭軍呼籲，「很多癌症沒有徵兆」，發現時為時已晚，如何預防癌症？他建議，要定期健康檢查以及癌症篩檢，日常也要注意身體異常。

吳昭軍表示，不同癌症有不同的症狀及好發年齡，「定期做五癌篩檢」可遠離健康威脅。目前國際間尚無實證建議對攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、子宮體癌、非何杰金氏淋巴瘤及卵巢癌的無症狀者進行篩檢。若民眾察覺自身有以下異常症狀，請務必就醫並遵循醫師指示，及早診治。

上榜癌症的警訊

攝護腺癌：小便無力、頻尿、急尿及夜尿等排尿症狀或不明原因骨頭疼痛，有解尿困難要小心。

甲狀腺癌：快速長大的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難，可能覺得頸部有壓迫感。

胃癌：噁心、脹氣、消化不良、食欲差，伴隨體重下降；持續發展會有胃出血，經常有胃食道逆流也要小心。

皮膚癌：皮膚隆起硬塊、潰瘍；痣的顏色、大小發生變化，常因不痛不癢而忽視警訊。

子宮體癌：停經後的出血、非經期的不正常的出血，包括月經周期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血。

非何杰金氏淋巴瘤：不明原因發燒38°C以上、6個月內體重減輕達10%、夜間盜汗、局部或全身如頸部、腋下、鼠蹊等表淺淋巴腺無痛性腫大。

卵巢癌：下腹部腫塊、腸胃道症狀，如噁心、嘔吐、胃口差、腹脹、腹痛、便秘等，有下腹部脹痛感。

另，由於癌症初期並無明顯症狀，容易讓人忽略，若有常見癌症的異常症狀，請務必就醫並遵循醫師指示，才能及早阻斷已經發生變異的細胞進展為癌症或晚期癌症，以提升存活率。

肺癌：持續咳嗽、痰帶有血絲或咳血、呼吸急促並出現喘鳴聲、持續胸痛、聲音沙啞、四肢關節疼痛、無預警體重下降食欲不振。

大腸癌：血便、長期或慢性的腹部不適、排便習慣改變（便秘、腹瀉）、大便型態改變（變細、變水）、時常有便意感，總感覺糞便無法排空、貧血、疲勞、虛弱、臉色蒼白等。

乳癌：乳房發現硬塊、分泌物、皮膚凹陷、皮膚紅腫、腋下淋巴腫大、乳頭凹陷、乳頭濕疹或潰瘍。

肝癌：慢性B、C型肝炎、各種原因有肝硬化 (明顯肝纖維化)、習慣性飲酒、代謝症候群並肝功能異常。

口腔癌：口腔內部或周圍有腫脹、硬塊、脫皮落屑、發生不明原因麻木感、疼痛或觸痛、不明原因出血、口腔黏膜出現白斑或紅斑、舌頭活動度受阻、吞嚥或咀嚼時感到困難或疼痛。

子宮頸癌：陰道分泌物增多，且有異味、非經期之不正常的陰道出血、下腹部疼痛、性交後出血。