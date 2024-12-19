遭催繳2萬多國民年金…他怒指「窮人懲罰金」 網哭：剛被裁員就收到

政府推國民年金的初衷，是想要讓未被納入勞保、軍保、農保、公教保的無收入者可以納保，讓他們以後老年時能有基本的經濟保障。但有一名網友在臉書社團「匿名公社」上貼出一張照片並發文抱怨這是「窮人懲罰金」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛開罵：「失業懲罰金啦！」

從照片中可見，這是一張國民年金的繳納通知書的明細聯，上頭顯示從103年7月至105年10月共28個月未繳保費，累計應繳總金額為23,165元，要求納保人儘速繳納的字樣。因原PO無力負擔，於是發文怒指這是「窮人懲罰金」。

這篇貼文迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，紛紛留言「應該是失業懲罰金」、「被公司裁員不到一個禮拜，就寄過來了，政府都在騙錢」、「我之前換工作，就隔一天才報到，一樣寄過來」、「都沒工作了，還繳錢，當時設這個的人，頭腦是在想什麼」、「家裡都快吃不飽了、小孩也生病，哪有多餘錢繳國民年金及罰款」。

不過，也有網友表示「自己連自己一項基本的年金都繳不起的人，是不是一種對自己不負責的表現？」、「有福利都想拿，要繳錢就說搶錢」、「沒繳沒錢領，有繳才能領，很公平」、「可以不要繳，以後不能領，取消權益很公平」。