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雪山東峰見冰霰 雪霸小編：冷冷的冰雨在臉上胡亂拍…一點也不浪漫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
12月16日下午1點5分，雪霸園區聖稜線也出現霧淞，圖／山友劉正鎮提供
12月16日下午1點5分，雪霸園區聖稜線也出現霧淞，圖／山友劉正鎮提供

這波冷氣團來襲，雪山東峰今天已出現冰霰，雪霸國家公園管理處呼籲山友務必備妥足夠禦寒衣物及保暖、防水準備，以應付雪霸高山區域寒冷的環境。

雪管處表示，根據布農卡里布彎登山隊協作阿郎提供的相關影片，可見雪霸東峰已出現一片冰霰，相關雪況仍持續拍攝中，提供山友參考及注意安全。

雪霸小編幾天前也在臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」發言指出，「山上真的冷到不要不要的!! 防風保暖要做好」，受到近期冷氣團影響，雪霸聖稜線上已出現霧淞，雪山主峰線黑森林步道也出現結冰情形，「保證滑不溜丟」!! 加上高山地區常伴隨強陣風帶來的風寒效應，體感溫度已在0度徘徊、「小編真心覺得，冷冷的冰雨在臉上胡亂地拍，一點也不浪漫……」。

小編強調，雪霸再三呼籲，請前來雪霸園區登山的民眾，務必備妥足夠禦寒衣物及保暖、防水準備，以應付雪霸高山區域寒冷的環境，行走在結冰濕滑的步道也要特別小心，例如黑森林內步道，如果沒有足夠的準備，請勿強行通過，各位的冰爪應該要拿出來檢查一下了，還有頭盔和冰斧也要喔。

這波冷氣團來襲，雪山東峰今天已出現冰霰，雪霸國家公園管理處呼籲山友務必備妥足夠禦寒衣物及保暖、防水準備，以應付雪霸高山區域寒冷的環境。圖／布農卡里布彎登山隊協作阿郎提供
這波冷氣團來襲，雪山東峰今天已出現冰霰，雪霸國家公園管理處呼籲山友務必備妥足夠禦寒衣物及保暖、防水準備，以應付雪霸高山區域寒冷的環境。圖／布農卡里布彎登山隊協作阿郎提供
這波冷氣團來襲，雪山東峰今天已出現冰霰，雪霸國家公園管理處呼籲山友務必備妥足夠禦寒衣物及保暖、防水準備，以應付雪霸高山區域寒冷的環境。圖／布農卡里布彎登山隊協作阿郎提供
這波冷氣團來襲，雪山東峰今天已出現冰霰，雪霸國家公園管理處呼籲山友務必備妥足夠禦寒衣物及保暖、防水準備，以應付雪霸高山區域寒冷的環境。圖／布農卡里布彎登山隊協作阿郎提供

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