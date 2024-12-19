雪山東峰見冰霰 雪霸小編：冷冷的冰雨在臉上胡亂拍…一點也不浪漫

這波冷氣團來襲，雪山東峰今天已出現冰霰，雪霸國家公園管理處呼籲山友務必備妥足夠禦寒衣物及保暖、防水準備，以應付雪霸高山區域寒冷的環境。

雪管處表示，根據布農卡里布彎登山隊協作阿郎提供的相關影片，可見雪霸東峰已出現一片冰霰，相關雪況仍持續拍攝中，提供山友參考及注意安全。

雪霸小編幾天前也在臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」發言指出，「山上真的冷到不要不要的!! 防風保暖要做好」，受到近期冷氣團影響，雪霸聖稜線上已出現霧淞，雪山主峰線黑森林步道也出現結冰情形，「保證滑不溜丟」!! 加上高山地區常伴隨強陣風帶來的風寒效應，體感溫度已在0度徘徊、「小編真心覺得，冷冷的冰雨在臉上胡亂地拍，一點也不浪漫……」。