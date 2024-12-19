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合歡山區水氣足路邊結冰柱 太管處：想賞雪務必備妥這兩物

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台14甲武嶺至松雪樓路面結冰，限掛雪鏈通行。圖／太魯閣國家公園管理處
台14甲武嶺至松雪樓路面結冰，限掛雪鏈通行。圖／太魯閣國家公園管理處

受大陸冷氣團影響，高山明顯降溫，不少民眾已準備到合歡山賞雪。太閣國家公園管理處表示，目前水氣足夠，但還沒飄雪，民眾若要上山，務必備好雪鏈和保暖衣物；也提醒，可以分流欣賞高山美景，不需要一窩蜂搶看日出。

太管處合歡山管理站主任張淑真說，目前山區起霧，但沒飄雪，不過台14甲線武嶺到松雪樓路邊有一些冰柱，該路段有交通管制，必須掛雪鏈才能通行。

她說，依照以往經驗，目前水氣是足夠，但何時會下雪很難說，也許是武嶺、松雪樓一帶，或者合歡主峰的高度有可能。民眾若想上山賞雪，或者這幾天會行經合歡山區，務必要做好準備，把雪鏈放在車上；此外，沒有必要建議不要在夜間上山，因為有可能會實施夜間道路封閉管制。

張淑真表示，若要到合歡山，因花蓮端仍有交通管制時段，建議從南投埔里端上山，山區氣候變化大，建議遊客採用洋蔥式的穿法，一定要攜帶足夠的保暖、防雨、防風衣物，如果有心血管疾病，或是在山上不舒服，一定要趕快下山。

太管處表示，近來一到假期，許多民眾搶在清晨蜂擁上山，或拍攝星空，或者等待日出，其實這個季節還有霧淞、高山層巒疊翠之美也很迷人，不需要為了搶看日出受塞車之苦，可以選擇上午或其他時段上山，避開車潮，享受大自然之美。

另外，上合歡山的台14甲線道路狹窄與停車空間有限，夜間低溫道路結冰容易打滑，太管處提醒行前要確認車輛狀況，有充足睡眠並謹慎駕駛。

受大陸冷氣團南下等影響，台14甲線水晶宮路段因路面結霜融解，山區彎道易打滑，台14甲線武嶺至松雪樓（31K~33K）路段限加掛雪鏈通行。

合歡山區近來常有民眾清晨上山看星空、觀日出。圖／太魯閣國家公園管理處
合歡山區近來常有民眾清晨上山看星空、觀日出。圖／太魯閣國家公園管理處
太魯閣國家公園管理處表示，高山有多樣化的美景，可避開車潮做好分流，確保出遊品質。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處表示，高山有多樣化的美景，可避開車潮做好分流，確保出遊品質。圖／太管處提供

冷氣團 合歡山 武嶺

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