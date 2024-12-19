金門冷氣團接力報到！這兩天「體感溫度僅2°C」周日最冷

金門本周受大陸冷氣團影響，天氣明顯轉冷，氣溫波動劇烈，尤其今天及周日有10°C以下的可能，體感溫度更低至2°C左右，金門氣象站呼籲，家有幼兒及年長長者務必注意氣溫變化，注意保暖。

氣象站指出，冷空氣自今天起增強，當天白天氣溫迅速下降，早晚尤為寒冷。明日起，冷氣團稍有緩和，氣溫小幅回升，但冷空氣未完全消散。周六晚間，另一波冷氣團接力南下，預計周日將成為本週最寒冷的一天，氣溫再創新低。12月23日（周一）白天，氣溫才會逐步回升。

在冷空氣強襲下，金門有持續發生黃色低溫燈號(10度以下)的可能，民眾應特別注意防寒，尤其長者和心血管疾病患者需格外留意，避免低溫引發健康問題。此外，本周東北季風影響持續，沿海地區及內陸風勢強勁，鄰近海域風浪較大，建議海邊活動的民眾提高警覺。