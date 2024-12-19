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金門冷氣團接力報到！這兩天「體感溫度僅2°C」周日最冷
金門本周受大陸冷氣團影響，天氣明顯轉冷，氣溫波動劇烈，尤其今天及周日有10°C以下的可能，體感溫度更低至2°C左右，金門氣象站呼籲，家有幼兒及年長長者務必注意氣溫變化，注意保暖。
氣象站指出，冷空氣自今天起增強，當天白天氣溫迅速下降，早晚尤為寒冷。明日起，冷氣團稍有緩和，氣溫小幅回升，但冷空氣未完全消散。周六晚間，另一波冷氣團接力南下，預計周日將成為本週最寒冷的一天，氣溫再創新低。12月23日（周一）白天，氣溫才會逐步回升。
在冷空氣強襲下，金門有持續發生黃色低溫燈號(10度以下)的可能，民眾應特別注意防寒，尤其長者和心血管疾病患者需格外留意，避免低溫引發健康問題。此外，本周東北季風影響持續，沿海地區及內陸風勢強勁，鄰近海域風浪較大，建議海邊活動的民眾提高警覺。
儘管天氣寒冷，本周金門以晴到多雲為主，紫外線等級適中，東北季風影響整週，愈晚愈冷，沿海及陸上均易有強陣風發生，鄰近海域並有較大風浪，外出活動注意添加衣物並注意安全；空氣品質普通，空氣乾污染物易累積，有呼吸道問題朋友多留意。
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