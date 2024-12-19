快訊

北檢偵辦京華城案再提訊柯文哲 挺起胸膛大步邁進北檢

得知前台塑高層遭監聽火速退錢？ 鄭文燦出庭否認「反問這句」

尹錫悅遭彈劾掀政壇變局 南韓新總統人選浮出檯面

聽新聞
0:00 / 0:00

金門冷氣團接力報到！這兩天「體感溫度僅2°C」周日最冷

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門本周受大陸冷氣團影響，天氣明顯轉冷，氣溫波動劇烈，尤其今天及周日有10°C以下的可能，體感溫度更低至2°C左右。本報資料照片
金門本周受大陸冷氣團影響，天氣明顯轉冷，氣溫波動劇烈，尤其今天及周日有10°C以下的可能，體感溫度更低至2°C左右。本報資料照片

金門本周受大陸冷氣團影響，天氣明顯轉冷，氣溫波動劇烈，尤其今天及周日有10°C以下的可能，體感溫度更低至2°C左右，金門氣象站呼籲，家有幼兒及年長長者務必注意氣溫變化，注意保暖。

氣象站指出，冷空氣自今天起增強，當天白天氣溫迅速下降，早晚尤為寒冷。明日起，冷氣團稍有緩和，氣溫小幅回升，但冷空氣未完全消散。周六晚間，另一波冷氣團接力南下，預計周日將成為本週最寒冷的一天，氣溫再創新低。12月23日（周一）白天，氣溫才會逐步回升。

在冷空氣強襲下，金門有持續發生黃色低溫燈號(10度以下)的可能，民眾應特別注意防寒，尤其長者和心血管疾病患者需格外留意，避免低溫引發健康問題。此外，本周東北季風影響持續，沿海地區及內陸風勢強勁，鄰近海域風浪較大，建議海邊活動的民眾提高警覺。

儘管天氣寒冷，本周金門以晴到多雲為主，紫外線等級適中，東北季風影響整週，愈晚愈冷，沿海及陸上均易有強陣風發生，鄰近海域並有較大風浪，外出活動注意添加衣物並注意安全；空氣品質普通，空氣乾污染物易累積，有呼吸道問題朋友多留意。

金門本周受大陸冷氣團影響，天氣明顯轉冷，氣溫波動劇烈，尤其今天及周日有10°C以下的可能，體感溫度更低至2°C左右，金門氣象站呼籲，家有幼兒及年長長者務必注意氣溫變化，注意保暖。圖／翻攝金門氣象站
金門本周受大陸冷氣團影響，天氣明顯轉冷，氣溫波動劇烈，尤其今天及周日有10°C以下的可能，體感溫度更低至2°C左右，金門氣象站呼籲，家有幼兒及年長長者務必注意氣溫變化，注意保暖。圖／翻攝金門氣象站

冷氣團 氣溫 金門

延伸閱讀

冷氣團達標 今晚到明晨仍可能10度以下 周六又有冷空氣

8縣市低溫特報 高山今有降雪機率 冬至又有冷氣團南下

新北、宜蘭10.6度 未來1周冷颼颼 明晚再1波冷氣團襲台

今晚低溫11度！5高山有望降雪 周六第2波冷氣團接力「這天」最冷

相關新聞

癌症時鐘快轉！111年每4分2秒1人罹癌 第一名為肺癌

衛福部公布最新「111年癌症登記報告」，新發生癌症人數為13萬293人，相較於前一年增加了8531人。肺癌連續2年居首位...

冷氣團接力襲台！北部寒冷、中南部日夜溫差大 高山下周仍可能飄雪

本周有2波大陸冷氣團影響，中央氣象署技正林秉煜表示，今天冷氣團預估影響到明天清晨，各地注意低溫情況；周五、周六回溫，周六...

雪山東峰見冰霰 雪霸小編：冷冷的冰雨在臉上胡亂拍…一點也不浪漫

這波冷氣團來襲，雪山東峰今天已出現冰霰，雪霸國家公園管理處呼籲山友務必備妥足夠禦寒衣物及保暖、防水準備，以應付雪霸高山區...

合歡山區水氣足路邊結冰柱 太管處：想賞雪務必備妥這兩物

受大陸冷氣團影響，高山明顯降溫，不少民眾已準備到合歡山賞雪。太閣國家公園管理處表示，目前水氣足夠，但還沒飄雪，民眾若要上...

生物多樣性每10年降6% 專家：影響人類抗氣候變遷能力

聯合國旗下研究機構生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台（IPBES）昨天發布《氣候變遷下生物多樣性、水、食物和健康鏈結評估報告》（Nexus Assessment Report）。該報告指出，全球每個地區的生物多樣性每10年下降2-6%，將大大影響人類糧食、水資源甚至是抵抗氣候變遷的能力。專家呼籲，各層級決策者目前最需要的是生物多樣性保育的思維。

金門冷氣團接力報到！這兩天「體感溫度僅2°C」周日最冷

金門本周受大陸冷氣團影響，天氣明顯轉冷，氣溫波動劇烈，尤其今天及周日有10°C以下的可能，體感溫度更低至2°C左右，金門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。