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十月大男嬰打卡介苗後…腫成小籠包還流「一整條膿」！ 嚇壞家長

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
一名10月大男嬰在接種卡介苗3個月後，施打處竟成異常腫塊還流出黃色膿汁，嚇壞家長，經衛福部彰化醫院採驗送疾管署判定為卡介苗不良反應。圖／彰化醫院提供
一名10月大男嬰在接種卡介苗3個月後，施打處竟成異常腫塊還流出黃色膿汁，嚇壞家長，經衛福部彰化醫院採驗送疾管署判定為卡介苗不良反應。圖／彰化醫院提供

彰化縣一名10月大的小男嬰在接種卡介苗3個月後，施打處竟成異常腫塊還流出黃色膿汁，經衛福部彰化醫院採驗送疾管署判定為卡介苗不良反應，小兒科主任馬瑞杉表示，雖然少數的不良反應讓家長揪心，但還是得讓小朋友接種卡介苗，可避免幼童發生結核性腦膜炎及散發性結核病等嚴重併發症。

男嬰的媽媽說，以前大兒子接種卡介苗只紅腫個幾天，但小兒子今年7月施打後卻一直紅腫，2個多月後腫包越來越大，帶去看診，醫師建議觀察，但他們還是很擔心，再1個月後，腫包越來越大，還爆出黃色的膿，他們嚇得趕快到彰化醫院就診。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉說，這名男嬰跳脫一般接種後樣態，在接種的3個月後，不只是施打處的腫塊持續變大宛如小籠包，還有黃色膿汁流出，摸起來涼涼的，不會有壓痛感，不同於細菌感染的膿瘍是摸起來熱熱的，通常會有壓痛感，懷疑不是一般的細菌感染，因此進行患部的細菌培養送驗，最後送至疾管署鑑定，確認是卡介苗菌，膿瘍是來自於卡介苗接種後的不良反應。

馬瑞杉說，台灣屬於結核菌高風險國家，因此嬰幼兒卡介苗接種，可大幅降低兒童結核病死亡率，接種時間建議為出生滿5至8個月。

卡介苗接種後通常在施打處會有發紅、腫脹、結痂等現象，馬瑞杉說，通常施打後1至2周部位開始發紅，形成小紅結節，微有痛癢但不發燒。3至4周會開始腫脹，但接種部位腫脹通常小於1公分。大約6周有些嬰幼兒會發生膿瘍或潰爛，平均4個月後，開始結痂留下淡紅色小疤痕，一段時間後變成膚色。

馬瑞杉說，接種卡介苗後，如果像這起個案出現膿瘍的情況，或有其他肢體無力、步態不穩等骨炎、骨髓炎症狀，一定要儘速找小兒感染科醫師看診檢查，以釐清到底是細菌感染或本身的結核菌感染，或是卡介苗的不良反應。

對此個案，彰化縣衛生局已協助家屬依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」申請救濟，儘速讓民眾獲得適當的協助與實質的救濟。

小兒科主任馬瑞杉表示，雖然少數的不良反應讓家長揪心，但還是得讓小朋友接種卡介苗，可避免幼童發生結核性腦膜炎及散發性結核病等嚴重併發症。記者林宛諭／攝影
小兒科主任馬瑞杉表示，雖然少數的不良反應讓家長揪心，但還是得讓小朋友接種卡介苗，可避免幼童發生結核性腦膜炎及散發性結核病等嚴重併發症。記者林宛諭／攝影

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