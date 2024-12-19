中高齡友善企業聯合就業博覽會 就業媒合傳遞溫暖 不畏冷氣團來襲 逾2,000民眾熱烈參與

臺北市就業服務處今(14)日在臺北市政府市政大樓舉辦「中高齡友善企業聯合就業博覽會」，首先由「信義老人服務中心合唱團」演唱「心花開」暖心開場，張溫德副市長也特別來到現場為求職者打氣加油，期能建立友善企業標竿，引領更多民間企業營造友善職場。

張溫德副市長致詞表示，今天共有39家徵才企業，都是經過中高齡友善職場認證的優質企業，提供了1,575個職缺，包含了餐飲服務、零售製造業等產業。剛剛表演的信義合唱團，除了帶給我們天籟歌聲之外，可以看到他們的眼中散發珍珠般的光芒，站上舞台的自信，讓他們散發出來非常獨特的魅力。也就是說，所有的中高齡的職場夥伴的經驗和智慧是職場中不可或缺的寶貴資產，因為從他們的累積的社會經驗、工作的態度或工作應對，各方面所累積出來的能量，不僅代表著承上啟下，更可以促使企業營造更友善的職場，形成良性循環，一起共善共好。

統一超商股份有限公司林宸碩人資部經理表示，高齡員工在門市現場展現出「三心高人」的優勢和能力，所謂三心高人指的是中高齡族群有「同理心」、「耐心」，常對客人「主動關心」，「穩定性高」，更是「銷售達人」。另外，求職者在意的「三經(精)五防」，三經(精)指的是他們想要經驗繼續傳承、滿足經濟上需求、希望精神健康。五防則是指防止退休金不足、防止無聊、防止失智老化、防詐騙、防缺工，掌握三經五防就能讓中高齡者願意回到職場並且發揮他們的所長。

另外，爭鮮股份有限公司張哲嘉人資總監表示，由於我們高度重視人才發展並致力於創造優質的就業環境，特別是在應對人口老化與中高齡社會的挑戰中，透過工作設計的改造，積極推動青銀共融，努力打造一個和諧的工作環境。

值得一提的是，現場許多退休朋友們，退休後為了找回生活重心及工作熱情，並維持基本生活開銷，透過各種媒體廣告得知本次就業博覽會訊息，不畏寒冷前來參加本次就業博覽會，希望早日回歸職場，藉由現場多家友善企業聯合徵才，找出自己擅長的工作項目進行面試。更有求職者希望找過去自己沒有學習過或有興趣的工作去面試，嘗試不同的工作體驗。

現場另舉辦兩場講座以提高中高齡朋友們的求職技能。葉左丞講師用淺白易懂的話語傳授數位思維與手機操作技能，分享如何將中高齡者的豐富經驗與數位技能結合，進而提升職場競爭力;王淑慧講師傳授求職前要有的認知與準備，說明「求職力」是這輩子必修的一門課，透過盤點自己的硬實力和軟實力，以過去工作經驗或優勢性格，讓對方留下深刻印象。

今天您在現場嗎？錯過了沒關係，臺北市就業服務處提醒，114年度相關求職與徵才活動相關訊息，請至「台北就業大補帖」網站招募活動專區，或撥打就業服務專線(02)2308-5231。