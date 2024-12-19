天冷沒喝水腸胃疾病上門！ 「這類」疾病患者亂進補恐致命

中央氣象署今天發布低溫特報，大陸冷氣團加上環境水氣偏多，天氣轉為濕冷，新北、宜蘭、桃園，新竹、苗栗、金門等6縣市，今恐有攝氏10度以下低溫。新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩表示，連續多日天冷，少動、不喝水，腸胃道蠕動受影響，部分民眾會選擇在冷天進補，患有肝炎的民眾，恐因此增加腸、胃靜脈曲張的機率，一旦破裂，致死率破七成。

朱光恩表示，天氣冷，對於部分腸胃道功能障礙的患者，會出現拉肚子或便秘的現象，如平時腸胃道不佳的人，天冷時喝冰水，容易刺激腸胃道，而導致拉肚子。但有更多的人是選擇「不喝水」，冬天不像夏天會一直流汗，容易感到口渴，天冷時比較容易因為多喝水跑廁所，為降低跑廁所的頻率，加上又沒有特別渴，反而讓飲水量降低，導致便秘。

天冷還會出現「進補」的飲食現象，朱光恩表示，冬天來到胃腸肝膽科的患者，胃食道逆流、胃潰瘍的比率明顯提高，幾乎都與冬季進補、飲食狀況混亂有關。

他提醒，冬季進補不是所有人都適合，平時腸胃道不佳者，進補次數一定要減少，另外一群需要注意的是B、C肝患者，冬季進補的食材大多會添加酒精，不少肝炎患者，在冬季時，會因為過度進補，導致原本的靜脈瘤出血，如果是原本就有腸胃道靜脈曲張者，很可能因為某次不小心喝太多酒，而導致腸胃道靜脈曲張破裂，一旦破裂致死率極高，可達七成。

朱光恩表示，腸胃道靜脈曲張破裂，如果只是輕微出血，排便的顏色會立刻反應，顏色呈現如柏油路的「黑色」，出血若嚴重，會直接從嘴巴吐血，此時若沒有立刻急救，救回機率不高。

朱光恩提醒，即使天冷也不該少喝水，每天的飲水量應該維持在2000毫升左右，避免水溫刺激腸胃道，建議多飲用溫熱開水，維持正常的生活作息也能增加自身的免疫功能，抵禦疾病。