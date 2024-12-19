康芮颱風亂逾500航班 民航局農曆年前提初步調查結果

康芮颱風今年10月挾帶強風豪雨影響台灣，總計約有10%班機重飛或轉降，民航局先前表示，將逐一檢視調查當天500多航班是否有缺失。民航局長何淑萍今表示，預計農曆春節前有初步結果，目前了解沒有航班有機翼擦地情形，詳細內容仍待報告出爐。

何淑萍表示，相關調查目前還在進行中，已經在做最後的報告處理，後續可能再召開評議會。當天因為涉及颱風及技術的部分，包含氣的因素、人為操作人及公司派遣等，待完整報告出爐再對外報告，預計農曆年前會有初步結果。

何淑萍指出，此次康芮颱風較為特別，當時預估越過中央山脈就會減弱，但後來還是維持中颱強度，結構也比較完整，在派遣作業上認為航空公司應該要比較精進或保守，後續也會再有一些改善措施，並輔導業者更完善。