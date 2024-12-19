康芮颱風亂逾500航班 民航局農曆年前提初步調查結果
康芮颱風今年10月挾帶強風豪雨影響台灣，總計約有10%班機重飛或轉降，民航局先前表示，將逐一檢視調查當天500多航班是否有缺失。民航局長何淑萍今表示，預計農曆春節前有初步結果，目前了解沒有航班有機翼擦地情形，詳細內容仍待報告出爐。
何淑萍表示，相關調查目前還在進行中，已經在做最後的報告處理，後續可能再召開評議會。當天因為涉及颱風及技術的部分，包含氣的因素、人為操作人及公司派遣等，待完整報告出爐再對外報告，預計農曆年前會有初步結果。
何淑萍指出，此次康芮颱風較為特別，當時預估越過中央山脈就會減弱，但後來還是維持中颱強度，結構也比較完整，在派遣作業上認為航空公司應該要比較精進或保守，後續也會再有一些改善措施，並輔導業者更完善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言