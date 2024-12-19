菲律賓老先生來台健診揪出腫瘤 童綜合成功切除大腸癌細胞

來自菲律賓的71歲吉多日前與親友一起到台灣童綜合醫院健康檢查，竟在大腸發現一顆約2公分的腫瘤，經大腸直腸外科醫師張乃元與患者溝通後，建議自費施行達文西微創結腸切除手術，術後恢復良好，整個治療過程從健康檢查、確診、手術到出院，不到兩周，吉多先生便已順利返回菲律賓。

吉多說，平時生活正常也沒覺得不舒服，由於菲律賓健康檢查都很簡單，得悉台灣醫療非常進步，因此與親友一起到童綜合醫院做詳細精密的檢查，首次接受胃鏡與大腸鏡檢查，沒想到就揪出腫瘤，進一步細胞切片檢查後，及時發現大腸癌初期，才能早期手術並切除腫瘤，施以達文西手術切除腫瘤細胞，與周圍約20公分大腸後，術後隔天就能下床走動，讓患者感到不可思議。

醫師張乃元指出，大腸癌是全球第三大常見的癌症，也是全球第二大致死的癌症，僅次於肺癌。由於大腸癌在早期通常沒有明顯症狀，很多患者常等到病情進展到晚期才發現，這使得治療難度和風險大幅增加。