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汐東線簽約 車輛與車站車站設計曝光

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
汐東捷運SB14站以茶葉型態為設計理念。圖／新北捷運提供
汐東捷運SB14站以茶葉型態為設計理念。圖／新北捷運提供

汐東捷運線今天簽約，相關車輛與車站設計也曝光，專屬車輛廠商建議以繽紛橘色與時尚黑色流線搭配，各車站設計也融入在地磚瓦、樟樹與茶葉特色。不過未來還要經過細部設計審議核定，車輛色系可能將舉辦投票方式產生。

捷運汐東線總長5.56公里，其中新北市境內4.75公里、台北0.81公里，設置6座高架車站及1座機廠，路線行經台北內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站。

今天簽約儀式中，新北捷運簡報指出，SB10站立面造型將以金屬鋁管搭配暖磚色系展現在地南港磚窯文化歷史；SB11、SB12站將樟樹型態結構搭配棕色系體及綠化，透過片狀屋頂自然透光，重現大自然風采。

SB13、14站以茶葉型態轉為屋頂片狀意象配合綠色系層次感，將外牆與天花展露田野紋理展現文化傳承；特色站SB15站，站體以動感弧形串連現代科技呈現都市質感，室內外牆以青綠色不同造型、層次突顯綠意森 林感，重新串連起科技都市與大自然環境相融合。

在專屬車輛部分，目前研擬出的版本是採橘色、黑色的流線搭配，不過目前這些初估內容，都待細部設計審議，未來車輛可能採全民投票方式產生。

新北汐東線車輛可能造型曝光。圖／新北捷運局提供
新北汐東線車輛可能造型曝光。圖／新北捷運局提供

新北捷運

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