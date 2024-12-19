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肩痛治療新曙光 微創肩關節鏡術助重拾「肩強」人生

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
肩部疼痛成為民眾常見的日常困擾，筆尖指示處為肩關節鏡術後傷口，幾乎看不到手術痕跡。圖／安南醫院提供
肩部疼痛成為民眾常見的日常困擾，筆尖指示處為肩關節鏡術後傷口，幾乎看不到手術痕跡。圖／安南醫院提供

肩關節是人體活動角度最大的關節之一，且平時使用率高，因此肩部疼痛成為民眾常見的日常困擾，安南醫院骨科醫師方啓榮表示，近年微創肩關節鏡手術，已成為治療的新選擇，不僅能有效改善肩痛問題，術後恢復時間也快，能助民眾重拾「肩強」人生。

方啓榮表示，肩關節旋轉肌腱斷裂、肩關節不穩定、五十肩、關節唇撕裂及骨刺等問題都是常見的肩部疼痛和功能障礙，透過肩關節鏡診療，可在關節內清楚查看受損的組織，並做必要的修復。

他提到，微創肩關節鏡相比傳統開放手術來說，切口小、出血量少，術後的疼痛感也明顯減輕，可使患者承受的生理及心理壓力大幅降低，且於術後恢復的速度快，不少患者術後1周即可開始輕度的康復鍛煉。

台南一名40歲女性患者因肩關節疼痛，嚴重影響白天上班情緒，且晚上睡覺翻身壓到更會被痛醒，讓她上班痛苦、下班又無法好好休息，婦人雖嘗試各種復健治療，但經常好了1天，隔天就恢復疼痛，為此花費不少時間和金錢。

經安南醫院骨科醫師方啓榮診斷，透過核磁共振檢查揪出病因所在，並以微創肩關節鏡手術治療，1個月後就告別疼痛，活動角度也大幅進步，再也不用為肩部苦惱。

方啓榮強調，肩關節鏡技術的興起，不僅象徵肩部手術的一大進步，其處理多樣適應症和快速恢復的特點，也成為不少患者的優先選擇，呼籲長期有肩痛的患者，若歷經一段時間復健治療依舊無明顯進展，應盡早至就近醫療院所檢查，尋求專業醫師的診療。

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