癌症時鐘快轉！111年每4分2秒1人罹癌 第一名為肺癌

衛福部公布最新「111年癌症登記報告」，新發生癌症人數為13萬293人，相較於前一年增加了8531人。肺癌連續2年居首位、大腸癌則排第2位、第3名為女性乳癌，與110年序位相同。國健署署長吳昭軍表示，110年受到新冠疫情影響，民眾減少就醫、篩檢，但疫情過後，已預估111年癌症新發生人數一定會增加。

吳昭軍說，癌症已經連續42年蟬聯國人十大死因之首，每年約5萬多人死於癌症。111年國人癌症登記資料有上升趨勢，平均每4分2秒有1人罹癌，相較110年的4分19秒，又播快了17秒。

依據最新「111年癌症登記報告」，全癌症標準化發生率為每10萬人口323.3人，較110年增加16.8人。國健署癌症防治組組長林莉茹說，111年全癌症發生年齡中位數為64歲，與110年相同，各主要癌症發生年齡中位數，除了肺癌、皮膚癌及子宮體癌提早1歲，其餘與110年相同。

111年男性新發癌症人數為6萬7299人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口342.3人，較110年增加11.5人，男性標準化發生率順位與110年相比較，原為第5位之攝護腺癌前移2個名次至第3位，口腔癌及肝癌各往後1個名次。111年依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。

111年女性新發癌症人數為6萬2,994人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口311.2人，較110年增加22.8人。女性標準化發生率順位與110年相比較，原為第11位之子宮頸癌前移2個名次，胃癌下降1個名次。111年依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌。

林莉茹指出，癌症標準化發生率整體呈上下震盪趨勢，111年較110年每10萬人口增加16.8人；肝癌及口腔癌發生率下降，但是乳癌、大腸癌、肺癌、攝護腺癌、子宮體癌、胃癌、甲狀腺癌及皮膚癌發生率上升。其中，癌症發生人數多集中於50歲以上之族群，占8成3；癌症發生人數增加以60至79歲較明顯。

依前三大癌症死亡率數據中，「肺癌」於去年首次超越大腸癌，發生個案達1萬6880人，今年肺癌連續奪冠，共有1萬7982人新發生個案。林莉茹說，女性肺癌發生率逐年攀升，今年達8565人，原因與女性自我健康意識較強有關，對肺癌檢查的接受度較高。

至於，肺癌標準化發生率與死亡率趨勢，林莉茹表示，男性為上下震盪趨勢，女性為上升趨勢，但是標準化死亡率呈下降趨勢，跟111年7月1日起，開放肺癌高風險族群提供免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢有關。雖然肺癌新發個案數增加，共1萬7982人，但0合併1期約35.5%，五年存活率超過9成。